林峯情人節送玫瑰加皇冠𠱁老婆　張馨月曬禮物曝光巨型客廳

張馨月（Carina）自2019年嫁給林峯後一直做「跟得夫人」，不時在社交平台大曬一家三口的溫馨日常。日前是情人節，張馨月就分別收到來自老公和囡囡的禮物，林峯送上一大束紅玫瑰及皇冠，而格格就送上心意卡。她在小紅書貼出與禮物的合照寫上：「情人節快樂，p2：看到我拍照硬要加入的小傢夥，那就一起祝天下有情人終成眷屬甜甜蜜蜜」。



張馨月曬出老公和囡囡送上的禮物。（小紅書圖片）

照片亦令張馨月家中大廳曝光，客廳以灰白色做主調走簡約風格，牆上掛有大電視，下方則放置實木電視櫃並擺放着遊戲機和Figure公仔。身穿便服的張馨月坐在客廳中央拍照，感覺非常闊落絲毫沒有壓迫感，客廳旁邊亦有一條長走廊通往豪宅各處。網民紛紛祝他們情人節快樂外，亦讚豪宅有格調：「願你同峯哥永遠幸福美滿，平安喜樂，格格寶貝快高長大，身體健康」、「豪宅很美！」

客廳以灰白色做主調走簡約風格，牆上掛有大電視。（小紅書圖片）

囡囡就送上心意卡。（微博圖片）

非常有心思。（微博圖片）

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