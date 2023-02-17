胡慧中女兒何嘉珍轉戰小紅書宣揚自信美　強調：美是不被定義的

「星二代」何嘉珍原名何淦璇，自小在星二代的光環下，年紀輕輕便經常見報，雖然樣貌不及媽媽胡慧中的高顏值，甚至因身形肥胖遭到攻擊，但嘉珍依然保持自信美。近日，她轉戰小紅書，繼續大方分享近照，提醒粉絲「勇敢做自己」！



嘉珍轉戰小紅書，繼續大方分享近照，提醒粉絲「勇敢做自己」！（何嘉珍小紅書）

現年23歲的何家千金何嘉珍，雖然樣貌不及媽媽的高顏值，但自細己博學多材，畫畫、游水、拉小提琴、跳舞樣樣精，以前嘉珍同網民大玩「你問我答」時，當問到她「你的職業」時，殊不知原來已靜雞雞加入TVB做兼職，不過有知情人士爆料，嘉珍最近已離開TVB並加入有「天下第一關」之稱鄭紹康旗下做公關，未知是否已放棄演員夢。

嘉珍因身形肥胖遭到攻擊，卻依然保持自信美。（何嘉珍小紅書）

但不論嘉珍去向如何，相信她仍有一顆做「幕前」的心，嘉珍近日轉戰小紅書，開通一個名為「自信的茉莉」的帳戶，她在小紅書介紹欄中，寫道自己是野生模特，又講明「做真實的自己，美是不被定義的」，仲標籤自己係時尚博主！仔細觀看，嘉珍分享的帖文大多數都呼籲粉絲「勇敢做自己」，又會無私分享自己的穿搭秘訣，甚至好有心機寫長文章喊話肉肉的姐妹們：「不要被身材困擾，想穿什麼衣服就穿，記得永遠愛自己是終身浪漫的事。」最後強調：「不要因為別人的一句話，而否定你自己本身的價值，美的方式是多種多樣！」相信嘉珍內心是個強大得令人心痛的小女孩！

嘉珍好有心機寫長文章喊話肉肉的姐妹們，「不要被身材困擾，想穿什麼衣服就穿，記得永遠愛自己是終身浪漫的事。」（何嘉珍小紅書）