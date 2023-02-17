前「有線一姐」Monique成凍齡闊太　送魚子醬蛋糕為老公慶生

早前有線電視宣布向政府交還收費電視牌照，這次的停播令網民憶起與有線節目的種種回憶，當中YMC台「青年音樂台」，專門播映香港、台灣、日本、歐美等地的MV，亦不時介紹時下潮流文化及打扮，深受年輕人喜愛，令一班網民紛紛想起當時主持人之一的Monique（歐綺霞），更馬上了解她的最新狀況，發現元祖級𡃁模女神的Monique即將步入五十歲，但是其外貌居然變得愈來愈靚，沒有一絲歲月痕跡。

最近有線交還收費電視牌照，網民就馬上想起Monique。（網上圖片）

Monique當時除了是主持人還擔任模特兒，不時參與MV拍攝，因此她是有線台柱之一，曾經被稱為「有線一姐」，當時Monique更被無綫（TVB）挖角，不過她就堅決拒絕，曾經表示寧願在「細台」做一姐，也不願意到TVB與其他人競爭，可惜2002年YMC台的播放時間大大縮短，令她的出場率減少了，後來余詠珊加入有線後，將有線娛樂台取代YMC台，令主持人各散東西，當時Monique就在專訪中透露，原來身為高層的余詠珊嫌棄Monique年紀大，因此與年輕活力的YMC台形象格格不入，更認為Monique的薪金足以請三個新人撐起電視台，因此她發現「一姐」只是一個可被取代的稱號，心灰意冷的她就在2001年8月辭職離開有線。

YMC台形象年輕。（網上圖片）

不過可惜Monique之後的人生並不是過得相當如意，先是經歷爸爸生意破產，隨後更發現媽媽患病，因此不得不成為家中支柱，所以她曾經坦言後悔沒有加入TVB，不過幸好在朋友的介紹下他認識富商男友Tim。現時Monique快50歲，她與Tim拉埋天窗，生活幸福美滿，最近Monique在社交網站分享為丈夫過生日的照片，雖然表示要低調慶祝，但是看到鋪滿魚子醬的蛋糕就知道一點都不簡單！

Monique同Tim好甜蜜！（IG/@moniqueau）

望下啲魚子醬。（IG/@moniqueau）

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