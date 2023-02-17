東張西望︱攝影師G先生以涉嫌非禮罪被捕　梁敏巧自爆曾被邀私影

無綫（TVB）節目《東張西望》早前揭發一名業界廣為人知的攝影師G先生（化名）在私影期間疑非禮及拍攝女模特兒的走光照，事件引起各界關注，而涉事攝影師亦在昨日（16/2）以涉嫌非禮及非法拍攝私密部位被捕。自2015年起開始與G先生合作的林先生，於今晚的一集《東張》中揭發對方更多的惡行，更大爆他並非第一次因涉嫌非禮被捕：「有人話見到佢摸人哋女朋友嘅pat pat位置，咁就俾人拉咗。」



G先生在昨日（16/2）以涉嫌非禮及非法拍攝私密部位被捕。（影片截圖）

林先生於2015年因一本生活雜誌而認識G先生，跟對方合作時發現他有奇特做法：「每次叫佢報價都會問我有冇靚女模特兒，send啲模特兒卡畀佢，就由佢主導去揀。佢私下拎咗模特兒嘅contact，然後佢會叫個模特兒另外搵一日上佢studio度影，就建議女模特兒除衫影，『影一輯裸照，影得好啲你可以做返個collection』。後尾個鬼妹模特兒就喺朋友嘅男性朋友當中收到啲相，就覺得呢個攝影師有問題。」

G先生並非第一次因涉嫌非禮被捕。（影片截圖）

林先生大爆受害人除靚女模特兒外，亦有明星和名人：「之前佢摸過一啲女明星，影相時摸過人哋個胸。有個女明星係港姐嚟，佢換衫時就唔覺意觸碰到女藝人個胸部，托一托、托一托。另外一個出名啲嘅模特兒都有上過佢studio影過半裸照片，但之後好激氣，喺朋友群組講受到佢性騷擾。G先生叫個模特兒『坐喺度，雙手護住個胸』，攝影師唔知點解走去佢後面攬住佢條腰。佢（G先生）見到啲女星又愈企愈埋，袁小姐走嚟問我『呢個你個Friend？可唔可以叫佢行開啲？』，連袁小姐都出聲。」

林先生大爆受害人除靚女模特兒外，亦有明星和名人。（影片截圖）

林先生大爆受害人除靚女模特兒外，亦有明星和名人。（影片截圖）

只要是靚女，G先生都不會放過機會，連《東張西望》主持之一的梁敏巧都曾收過對方訊息邀請拍照。Maggie表示於去年6月收到G先生的IG訊息：「佢搵我時話想影啲Beauty and fashion嘅相for佢嘅作品集，但最尾夾唔到時間就冇影到。後尾報道出咗街，都有相熟攝影師同我講，有聽過呢個攝影師相關經歷，聽完嗰下覺得好彩嗰時冇應承、冇去影到。」

《東張西望》主持梁敏巧都曾收過G先生訊息邀請拍照。（IG圖片）

《東張西望》主持梁敏巧都曾收過G先生訊息邀請拍照。（IG圖片）

點擊睇Maggie更多靚相：