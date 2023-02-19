搵鬼做情人｜張曦雯爆男友去蒲認識即過電　後續似足美劇發展？

張曦雯（Kelly）與男友拍拖6年感情穩定，但原來她曾試過「精神上出軌」戀上同事！日前播出的節目《搵鬼做情人》中，張曦雯就直言曾經因為與男朋友聚少離多，與同事朝夕相對而產生出感情。



張曦雯大爆同男朋友的相識經過。（《搵鬼做情人》ｊ截圖）

不過，她也直言沒有背叛過男朋友Mark，反而將「自己對工作上的朋友產生感情」這件事告訴了男朋友。她說：「當我同佢見面仲多過屋企人，就會變得愈嚟愈親密。我要澄清我同佢乜都冇發生過。我可以做嘅就係話佢知，我只係成日同佢傾偈。」Kelly也說，但當時男朋友Mark的反應也顯得有點傷心。

張曦雯表示和男朋友指拖期間，曾試過對同事發生感情。（《搵鬼做情人》ｊ截圖）

在節目中，Kelly也透露了自己與男朋友相識的經過，原來是經由朋友玩樂聚會而認識。她說：「都係去蒲嘅時候識。」主持人謝茜嘉就問道：「好美劇風格，咁係咪即係好似美劇劇情咁囉？你哋即刻...」Kellly心領神會明白謝茜嘉的意思，笑笑口地回答：「唔講！」Kelly續說，之後約會了幾次之後，才與男朋友Mark正式確立關係。

張曦雯說過，其實現任男朋友算是他的第一個正式的男朋友。（《搵鬼做情人》ｊ截圖）

張曦雯爆和男友Mark。（IG圖片）

最後張曦雯和謝茜嘉也談到結婚的話題上，Kelly就表示將來會結婚，但現階段想「拖得就拖」。她說：「我有一個絕招，佢知我有留意風水，師傅話我一定要三十四歲之後，仲有兩年先三十四歲。」

張曦雯表示暫停未想結婚住。（《搵鬼做情人》ｊ截圖）

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