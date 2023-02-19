東張西望｜隨街餵白鴿好心做壞事乞人憎　一放食物過百隻蜂擁而至

今日（19日）的《東張西望》講到元朗及佐敦兩個地方都有人餵飼白鴿，而這些白鴿對附近的民居都造成很大的困擾，有居民曾經向餵飼白鴿的人加以勸阻但不果。

《東張西望》講到元朗及佐敦兩個地方都有人餵飼白鴿，而這些白鴿對附近的民居都造成很大的困擾。(節目截圖)

報料者Danny指有一位婆婆經常在元朗餵飼白鴿，引來一大群白鴿聚集，而鴿群數量達至100隻，令附近居民感到困擾。Danny說道：「佢係用兩個環保袋袋住嘅，有啲廚餘同麵包碎咁，見到佢倒啲食物落去地下度，啲白鴿就過嚟食啦！」附近屋苑每層都有白鴿駐守，滿地都是白鴿的排泄物，影響附近環境的衛生，Danny見到婆婆多次餵飼白鴿，亦曾上前勸阻不果，擔心因為大量白鴿出現會令疾病因此而生。

報料者Danny指有一位婆婆經常在元朗餵飼白鴿，引致一大群白鴿聚集。(節目截圖)

《東張西望》追蹤婆婆，而婆婆三點多亦出現在元朗，婆婆在鳳群街公園附近的麵包店取到一大袋麵包後便開始餵飼白鴿，婆婆在街上隨手灑下麵包，隨即有不少的白鴿飛下來覓食。

最後婆婆在合益路倒下一袋的麵包在地上，大量白鴿蜂擁而至，《東張西望》立即追問婆婆是否經常餵飼白鴿，婆婆便指白鴿：「餓死晒啦陰公！」婆婆說白鴿沒東西吃，去吃掉含有殺蟲劑的雜草，所以死了很多白鴿，她於心不忍所以餵飼白鴿，雖然她曾被食環署檢控，但仍然堅持餵飼白鴿。婆婆更說：「佢冇得食，咁你有咩辦法，都要救吓佢㗎啦，佢唔同人阿嘛，如果佢係人呢搵到嘢做搵到食呢，咁就唔洗理佢，佢哋得個嘴好慘㗎！」可見婆婆餵到有感情，她更指白鴿已經認得她，會定時回來等婆婆餵飼。

婆婆餵到有感情，她更指白鴿已經認得她，會定時回來等婆婆餵飼。(節目截圖)

另一個有人餵飼大量白鴿的地方是佐敦文昌街，附近居民曾目睹有人餵飼白鴿：「日日黃昏時間好多白鴿嘅，亦都有人喺度餵嘅，梗係唔好啦，呢啲天生天養，我覺得唔應該咁樣餵。」他們都覺得因為有大量白鴿聚集而令衛生環境變差。有影片拍到有位女士疑似餵飼白鴿，她隨手把一袋疑似食物倒在地下，之後便有一大群白鴿圍著她。《東張西望》拍到這段路都有不少人經過，而每次經過的人不論手上有沒有食物，白鴿都會跟著他們走，像等待他們餵飼一樣，令附近居民同樣覺得困擾。