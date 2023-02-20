38歲高鈞賢北上闖蕩六年獲益良多　自爆為爭取角色面試過300次

現年38歲的高鈞賢（Matthew）近年主力在內地發展，甚少回香港公開露面，直到去年年底在TVB劇集《法證先鋒V》中飾演反派「張世熙」再次受到香港觀眾矚目，更憑出色演出獲提名「飛躍進步男藝員」。高鈞賢昨日（19日）出席「TVB賽馬日」，闊別多年再以TVB藝員身份出活動，他笑言之前一直在內地未有通關，因此一通關就回來：「好開心可以兩邊走！」



高鈞賢表示一通關即回香港。（葉志明 攝）

高鈞賢形容自己21歲時剛剛當選香港先生入行的自己猶如一張白紙，經常獲委派飾演不適合自己的角色，所以都有不少出到來效果不好的時候，近年在內地累積不少拍劇經驗的他表示，在內地打拼的經驗令他穫益良多：「我出咗去內地幾年摸索過，喺內地要爭取一個角色可能要面試好多次，合合埋埋六年可能二三百次都有！所以就會知道咩角色會比較適合自己。」

高鈞賢覺得在內地拍劇獲益良多，令自己成為了一個更好的演員。（小紅書：@高鈞賢）

他表示內地劇組對於演員的發音比較挑剔，如果講普通話不夠標準則隨時被叮走：「我上去嘅時候，佢哋開始要求普通話要好標準，所以好多時就算佢哋覺得個角色好適合你、好想用你，但你普通話唔夠標準，就冇得用你。但畢竟我係闖上去，唔係憑一個好深刻嘅角色而北上，而係自己爭取機會，雖然會比較辛苦，但會得到更加多。」

高鈞賢手戴定價過12萬的藍金勞力士接受訪問，他透露除了拍劇之外，亦將會斥資六位數在內地開設女裝品牌，希望於下年能夠開業。（葉志明 攝）

高鈞賢表示三月將會開拍TVB新劇《新聞女王》，所以預計之後會在長時間逗留香港，現時拍劇會盡量篩選角色，盡可能演一些自己未嘗試、有新鮮感過的角色：「例如《法證先鋒V》（演反派）啦，同之後一套嘅《一舞傾城》，我係做一個20幾歲嘅大學生，我都好鍾意去挑戰一下，就算壞人、搞笑，唔一定要戲份好多嘅，有發揮就可以啦！」

高鈞賢（右四）闊別多年再以TVB藝員身份出活動。（葉志明 攝）

據悉，由鍾澍佳監製的《新聞女王》被視作TVB的重頭劇，集齊佘詩曼、李施嬅、馬國明、譚俊彥、高海寧等「大卡士」大鬥戲。被問到下個目標會否是在《萬千星輝頒獎典禮》上衝擊獎項，他笑言：「我唔會好強求（獎項），得到觀眾認可係最大，獎項有就有，冇就繼續做好嘅工作！好多人都記得我係『香港先生』，希望我會做到啲代表性嘅嘢！」

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