東張西望｜假乞丐侵港不同地方　疑似集團式經營直擊聚腳大廈

今日（20日）的《東張西望》講到近日香港與內地通關後街上便出現很多乞丐，他們在香港不同的地方行乞，有的會在街上耍廢一整天，有的會在街上賣藝，他們偶爾也會遇上警察出現驅趕，便會立即轉地方繼續行乞。

《東張西望》講到近日香港與內地通關後街上便出現很多乞丐，他們在香港不同的地方行乞。(節目截圖)

《東張西望》安排節目組趕到現場追蹤這班假乞丐，見到本身坐在板車上的一位男士已經轉眼間已經坐在輪椅上，二人向大埔鐵路站方向出發，節目組立即追問假乞丐的手及腳怎麼了，假乞丐立即回答是「脆骨病」。被問到從內地哪裡來，他便立即封口不提，假乞丐發現節目組追蹤他時，他與身邊的人商量完後，在車箱關門的最後一刻衝了出去，讓節目組不再跟隨。

《東張西望》節目組立即趕到現場追蹤這班假乞丐。(節目截圖)

之後節目組再追蹤另一個在北角賣唱的假乞丐，他在街上開著揚聲器賣唱，節目組上前訪問他向他了解賣唱原因，他回應：「過來玩，我過來玩兩天，今天順便唱點生活費回去。」假乞丐更講到在內地的時候也是靠唱歌賺錢，原來他更是一位直播主，經常直播自己在不同的地方唱歌。但他見愈來愈人圍觀便收拾東西離開，他走入北角站後輾轉來到佐敦，但他發現節目組一直在跟蹤，所以一直在街上停留，而且向節目組發難說：「你別問了行不行！」直到他以為節目組已經走後，便走進了一座大廈。節目組更深入這座大廈，發現有不少的假乞丐都住在這大廈，明天（21日）更接觸疑似假乞丐的頭目。

之後節目組再追蹤到另一個在北角賣唱的假乞丐，他在街上開著揚聲器賣唱。(節目截圖)