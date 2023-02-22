郭少芸公開杭州宅家一日消費　足不出戶早午晚餐消費逾600港元！

郭少芸2020年將工作重心轉移至內地，並於順德同杭州置業，經常在社交平台分享生活，以及直播帶貨等，受到不少網友歡迎。



郭少芸定居內地後多了很多內地粉絲。（微博@郭少芸）

近日，郭少芸拍攝了一條「53歲女演員在杭州宅家一天的花銷」的短片，片中的她留著齊肩捲髮，身穿灰色V領冷衫搭配黑色紗裙，舒適精緻，完全看不出已年過半百。這一日由早上買花開始，大概10支玫瑰花用了兩百元；其後準備生果、花膠、咖啡作早餐，健康養身，看得出郭少芸很熱愛生活。而接下來的花費，更是引起網友熱議，好似乾洗好的衣服送貨上門，3件500元，上門美甲500元，已經超出常人開銷；雖然午餐郭少芸只花了100元，不過晚餐相當豐盛，外賣了一份300元的椰子雞，夜晚還請普通話私教上堂，同樣也是300元。在結束充實的一日後，郭少芸計算總開銷，並表示：「2040（約2328港元）還行。」然後繼續開始碌手機網購，非常享受。

+ 10

粗略一計，郭少芸單是早午晚餐就已消費540元（約616港元）對此，不少網友都在評論區各抒己見，有網友留言：「明星們一天花2000跟普通人一天花20沒區別」、也有人認為：「這價格虛高啊，這麼幾朵要200。自家咖啡機一杯也要不了40。乾洗衣服就更離譜了」、「你一天能當我一個月了」等。

網友留言各抒己見。（網絡截圖）