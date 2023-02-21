謝高晉新歌《白羊男孩的情書》搵「最美新人」拍MV　仲有霍哥撐場

歌手謝高晉推出新歌《白羊男孩的情書》，日前他就為新歌拍攝MV，是次繼續請來其師妹何天嵐（Wren）擔任女主角，而男主角則由認識數年的澳門網媒微辣網紅霍哥（Jeffrey Fok）負責。



新歌名為《白羊男孩的情書》，而本身是白羊座的謝高晉對白羊座十分了解，他直言：「今次想將一啲其他人對白羊座嘅誤解講出嚟，白羊常常會將悲傷留給自己心深處，只寄望身邊的人開心快樂，處事上更會用盡200%嘅努力將每件事情做好。就同比賽一樣，定立左嘅目標就算令自己遍體鱗傷，跪著爬都必定要完成！」

謝高晉望新歌表達自己愛情觀。

談到新歌《白羊男孩的情書》的構思，謝高晉透露由於之前的兩首歌都偏向慘情，「今次想表達一些自己嘅愛情觀，咁啱填詞人甄敏延同我一樣都係白羊座，所以就有咗呢一個構思，用一種輕快嘅音樂表達白羊座愛情上嘅心聲。」謝高晉希望寫此歌給白羊座的伙伴外，亦是寫給愛過、愛上、恨過白羊嘅每一位朋友。

兩人多次飾演情侶，未有刻意打造真正情侶檔。

謝高晉分別於前年及去年推出的歌曲《一對受害人》及《謝絕關心》皆邀請了師妹何天嵐擔任MV女主角，而新歌《白羊男孩的情書》繼續邀請何天嵐飾演情侶，高晉解釋「白」歌為「一」歌的前傳，而「謝」歌則是「一」歌的後傳，三首歌串連成一個愛情故事，所以今次新歌繼續連戲。除此之外，兩人在youtube網劇，同樣飾演情侶，是否想打造情侶檔？謝高晉解釋Wren與自己一樣是由硬照模特兒開始入行，明白要轉做演員的路上需要更多的拍攝經驗，「所以好多時候大家見到Wren做我嘅女友，除咗令佢可以習慣到角色之外，都可以令佢慢慢吸收拍攝上要注意的事。情侶檔方面就要睇下觀眾們到底喜唔喜歡再作決定。」對於兩人會否日久生情，謝高晉坦言與Wren私下比較像兄妹。

對於兩人會否日久生情，謝高晉坦言與Wren私下比較像兄妹。

Wren已經是第三次擔任謝高晉的MV女主角，她感激對方很照顧她，亦因為多次合作，讓二人合作有默契，鏡頭基本一take過。她又說：「大家完全冇尷尬，而且配合度好高，師兄帶住我入戲，非常容易投入。」

何天嵐有逆天長腿。（IG@wren_hoo）

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謝高晉的電眼迷人，一笑又有酒窩，不知Wren會否亦因此被對方迷倒？Wren就甜笑表示超級鍾意謝高晉的酒窩，「因為我冇酒窩，所以由細到大都好羨慕有酒窩嘅人。」兩人合作無間，然而是次MV中一個燒煙花的情節就讓兩人要NG幾次，「因為燒煙花難去控制個煙，有時候太大煙會遮擋左鏡頭，所以呢一part就NG咗幾次，但效果出來時十分浪漫的！」

霍哥指謝高晉大膽：「唯美音樂MV揀我出演」

至於今次MV男主角就找來澳門網媒微辣網紅霍哥（Jeffrey Fok），原來他與謝高晉私底下已經認識兩、三年時間，不過今次才是兩人第一次幕前合作。霍哥透露與對方身高、身形相近的關係，所以有很多共同話題，「我之前透過造型師Daisy問高晉借衫出活動，個件藍色長褸唔係講笑，真係型！」

對於今次MV找霍哥演出，霍哥即搞笑話：「這次的MV拍攝好有趣，題材都好新穎、大膽，大膽是因為竟然在這麼唯美的音樂MV中揀我出演，哈哈！（有無鬥演技？覺得邊個贏？）如果講同他比的話，我覺得自己除咗靚仔過佢之外，其他嘢佢都贏曬。」

另外，霍哥又大讚對方是一個很認真很有想法的人，很清楚自己的作品需要一些什麼，可以很明確地告訴如何去演。