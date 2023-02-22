菊梓喬澳門開騷耳膜受傷返港急求醫　有網民發現鼻樑變得筆直

歌手菊梓喬（Hana）日前於澳門開騷，吸引到不少粉絲前往欣賞，但被爆出台上發生意外，現場音響出現故障情況，她被高分貝的聲音傷到耳後仍然在台上落力演出，非分敬業。據知當時Hana已經傷到耳膜，她忍受著痛楚完成整個演唱會，落台時更要由助手攙扶，險暈倒在台上。

菊梓喬（Hana）日前於澳門開騷。(ig@hana_kuk)

Hana昨日（21日）回到香港後立即到醫院求醫，據知Hana因為連日來因為發高燒，所以Hana忍受了數天的痛楚直至昨日才去求醫，她亦有在社交平台上載了一張身在醫院的照片。

Hana昨日（21日）回到香港後立即到醫院求醫。(ig@hana_kuk)

Hana日前在澳門開騷，在台上落力唱足2小時，造型更有多個性感吊帶低胸裙及高衩露腿裙登場。據知當日Hana突然大叫，應該因為左邊的Ear Mon的聲音太大，令她覺得耳朵痛，但因為現場環境太大聲的關係，沒有人聽到她的大叫，她只好露出痛苦的神情繼續唱。整晚的演唱會她都不停在弄耳機，十分不自然，之後她更說：「要細聲啲。」、「炸聾我隻耳！」，雖然她極力忍受痛楚，但仍然不時閉眼及皺眉。不過Hana今次澳門開騷，有網民發現她驚現「間尺鼻」，鼻樑突然變得筆直，令人懷疑她經過加工。

Hana日前在澳門開騷，在台上落力唱足2小時。(ig@hana_kuk)

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