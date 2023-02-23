菊梓喬開騷發生意外掀變樣傳聞　一文睇出道七年包包面變尖勁靚女

歌手菊梓喬（Hana）日前於澳門開騷，當日Hana突然大叫，據知台上發生意外，現場音響故障，由於現場環境太大聲，沒有人聽到她大叫，不過Hana仍然在台上落力演出，非常敬業！當晚她都不停在弄耳機，十分不自然。之後Hana在IG Story上保平安，表示好快會康復不需要太擔心，隨後亦在Instagram曬出當時台上的靚相，不過一班網民就錯重點，把關注點放在Hana的鼻子上，認為她的鼻樑突然變得筆直，有加工之嫌。

Hana日前在澳門開騷，在台上落力唱足2小時。(ig@hana_kuk)

現年36歲的菊梓喬有「星夢一姐」之稱，2016年6月憑《今天的我》正式出道，其後發布的《傻瓜裏的童話》及《七歲》，同年在各音樂頒獎典禮中奪得多個新人獎，包括《新城勁爆頒獎禮2016》「勁爆新人 銀獎」、《第三十九屆十大中文金曲頒獎音樂會》「最有前途新人獎」及《2016年度勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎新人獎 銅獎」成，之後又推出多首代表作，令她的人氣急升。成為明星後當然會有專業人士為她打扮包裝，再加上「紅氣養人」當然令Hana變得愈來愈靚，讓我們一起回顧Hana出道到現時的外貌變化吧，點擊下圖更多相關圖片：

Hana的靚相令一班網民認為她的外貌進化不少。（IG/@hana_kuk）

鼻翼變薄，鼻頭變尖（IG/@hana_kuk）

網民找到當時Hana入行前的照片。（金牌麥克風官網圖片）

點擊下圖看Hana的外貌變化過程：