高海寧曾傳被林澄光「食完唱」　隔13年再合作講明：望勿再傳緋聞

高海寧（高Ling）相隔多年再出埠拍旅遊節目，在《吃貨橫掃曼谷》背心短褲做SPA相當養眼，亦是她與「少年食神」林澄光（Michael）相隔13年再合作，當年2人曾傳緋聞，更指Micheal吹噓自己食盡城中女星，高海寧亦慘被他唱為速食「便當」。

《吃貨橫掃曼谷》由高海寧、彭慧中、陳星妤（前名：陳聖瑜）跟「少年食神」林澄光（Michael）主持，在泰國掃街又有美女主持浸浴非常養眼繽紛。（IG：@michaelcklam）

《吃貨橫掃曼谷》由高海寧、彭慧中、陳星妤（前名：陳聖瑜）跟「少年食神」林澄光（Michael）主持，在泰國掃街又有美女主持浸浴非常養眼繽紛。亦令人想起當年緋聞鬧得熱哄哄的一對，2010年只有24歲的高海寧，與林澄光曾為無綫《為食一條街》做主持，有指Michael口花花冧女更是集郵高手，傳出速食高海寧兼唱通街。

2010年只有24歲的高海寧，與林澄光曾為無綫《為食一條街》做主持，有指Michael口花花冧女更是集郵高手，傳出速食高海寧兼唱通街。。（影片截圖）

13年留再合作高Ling曾在去年11月電視節目巡禮公開表示：「Michael（林澄光）第一個節目係我同佢拍，而家我簽番無綫第一個節目又同佢拍，希望唔好再傳緋聞啦！」12月初出發前機場訪問，期間主播有問高海寧：「Michael都好多年冇合作？」鏡頭前的高海寧淡然回應：「係呀！我對上一次見佢都係10年前喇！對上一次佢就係第一次拍節目，咁有啲緊張啦！我相信佢經歷咗咁多年應該唔會再緊張，所以今次應該會玩得再開心啲，同埋上次淨係喺香港拍，今次佢帶住我哋三個衝出香港去咗泰國，我相信去到嗰邊會更加好更加開心。」

當年高海寧、林澄光（Michael）曾傳出緋聞。（IG：@michaelcklam）

高海寧、林澄光（Michael）連日來為節目四出宣傳，都有點避忌。（IG：@michaelcklam）