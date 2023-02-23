恆仔@ToNick小花譚杏藍拍拖十年終分手：我們還是好朋友
撰文：黃梓恒
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今日恆仔@ToNick（趙善恆）突然在社交平台宣布與女友小花譚杏藍已分開一段時間，兩人拍拖十年，當大家以為他們會一直走下去，想不到突然會分手。
恆仔的宣言如下：
致關心我們的每一位 : 最近有很多人都詢問我們的狀況 一起長大，確實一起經歷過很多很多 但今天很遺憾要告訴大家 我們倆已經和平分開一段日子了。 我們都在彼此的成長中擔當了重要的崗位 謝謝大家關心，我們還是好朋友。 最後，我們都想好好保護這段美好的回憶 所以我們已達成了共識 只想在彼此的平台說一次，其他的問題就不多說了。 希望大家明白及體諒我們 不要作任何猜測任何疑問 給我們最大的空間，繼續生活 這些年，感謝你的陪伴與包容。 衷心希望往後的你幸福快樂 在人生的旅程上 永遠平安，健康
譚杏藍曾出歌名叫《早餐歌》，她透露《早餐歌》的由來原來很浪漫：「有一日我唔舒服，於是我嘅另一半（趙善恆）就整咗份趙氏all-day breakfast畀我，放咗喺我床邊，我收到嘅時候係熱淚盈眶，雖然嗰碟全部都係罐頭嘢，但我知道佢已經盡咗力，食完之後好感動，病咗冇嘢做就攞起支結他，彈彈下就好快連詞都作咗。」
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