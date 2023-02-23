恆仔@ToNick小花譚杏藍拍拖十年終分手：我們還是好朋友

致關心我們的每一位 : 最近有很多人都詢問我們的狀況 一起長大，確實一起經歷過很多很多 但今天很遺憾要告訴大家 我們倆已經和平分開一段日子了。 我們都在彼此的成長中擔當了重要的崗位 謝謝大家關心，我們還是好朋友。 最後，我們都想好好保護這段美好的回憶 所以我們已達成了共識 只想在彼此的平台說一次，其他的問題就不多說了。 希望大家明白及體諒我們 不要作任何猜測任何疑問 給我們最大的空間，繼續生活 這些年，感謝你的陪伴與包容。 衷心希望往後的你幸福快樂 在人生的旅程上 永遠平安，健康