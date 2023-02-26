甘比郭晶晶同場盡顯闊太氣場　二人竟有一共通點贏盡豪門心

甘比、郭晶晶、李嘉誠侄媳陳晴、富豪酒店集團副主席兼董事總經理羅寶文等一眾上流闊太名媛日前應邀出席聯合國兒童基金會香港35周年晚宴，一同為兒童的未來出一分力！甘比當日與14歲愛女劉秀樺和細女劉秀兒一同現身，曾收到超過700個Hermès的甘比就以Hermès為她特別訂製的企鵝款式手袋示人，雖然看似款式簡單低調，但手工卻打造出3D的企鵝效果，非常精細！而目前能夠向品牌訂製特別款，目前只有超級VIP才能做到，盡顯尊貴地位。

甘比打扮簡單低調，但仍給人高貴感覺。（陳順禎攝）

甘比專屬的Hermès企鵝手袋。（陳順禎攝）

雖然甘比的身家高達700億港元，但只要細心留意就可以發現她並無與其他名媛一樣做美甲，只是如普通人一樣將指甲簡單修短，這足以反映甘比並非十指不沾陽春水，反而在家中事事親力親為，照顧家人。而大劉劉鑾雄亦曾經被問到為何只對甘比死心蹋地，大劉就表示，與甘比交往多年，從來沒有要求過要買任何禮物或零用錢，絕對不是一位追求物質的女人，加上在大劉患病期間，甘比對大劉照顧得無微不至，深深打動大劉的心，令大劉確信甘比是最後一個女人。

甘比不美甲。（陳順禎攝）

向來貼地的郭晶晶亦如是，郭晶晶亦從不做美甲，已習慣了凡事親力親為的她，從不使喚司機及家傭姐姐，幾乎都是親自接送小孩上下課。即使嫁入富門，甘比和郭晶晶低調親民的作風仍多年不變，非常厲害！

郭晶晶被稱為是豪門界的「清泉」。（陳順禎攝）

郭晶晶同樣不美甲！（陳順禎攝）

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