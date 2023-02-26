何超蓮爆4月嫁竇驍豪擲5千萬峇里舉世紀婚禮　最強星級姊妹團陪嫁

已故賭王何鴻燊三房千金，現年31歲的何超蓮與34歲的男友竇驍於2019年公開認愛，兩人拍拖近4年以來一直愛得甜蜜，經常高調曬愛公開放閃，又以情侶檔出席活動，拍攝綜藝節目等，更早已展開了半同居生活，感情非常穩定，且一度婚訊傳出，是公認的一對。雖然月前兩人突然變得低調，鮮有公開曬合照與互動，更屢傳分手。

不過在今年1月，超蓮在出席活動時已否認分手之說，在2月的情人節還於社交網曬出與竇驍在雪地的旅遊合照，兩人彼此依偎，並聯手比心心，sweet爆燈，以行動來粉碎分手謠言。今日更有報道指超蓮與竇驍將於今年4月結婚，竇驍正式成為「賭王駙馬」。

報道指超蓮與竇驍已訂下婚期，並豪擲逾5千萬港元於今年4月復活節期間，一連兩日在峇里舉行一場盛大的「世紀婚禮」。據悉，一對準新人為了新打造一個難忘又完美的婚禮，在整個籌備過程和細節上都一絲不苟，且相當保密，超蓮更事事親力親為，又訂製了價值逾百萬的名牌手工縫製婚紗，以及逾千萬的珠寶首飾。他們邀了請至親好友，以及過百名人明星到賀見證。婚禮選址在一個戶外且私隱度極高的地方，現場保安亦極之嚴密，即使是收到喜帖的賓客，也需要核對身分才能進場。

何超蓮與竇驍將舉行世紀婚禮。(VCG)

準新娘超蓮已邀請了好姊姊鄧紫棋（G.E.M.）及李蘊，還有JW王灝兒、Twins、薛凱琪等，估計幾位索爆閨密將會出任最強星級姊妹團陪嫁，準新郎亦邀請了不少內地演員。G.E.M.除會擔任伴娘外，還會在婚禮上獻唱。一對準新人亦安排了機票連五星級酒店住宿予一眾出席婚禮的親友，以全包方式照顧嘉賓們，讓大家見證他們的Big day，分享幸福喜悅，同時可以玩得盡興。

超蓮即將成為人妻。(何超蓮微博)

據超蓮的閨密向傳媒透露，超蓮與竇驍的婚禮已籌備接近一年，兩人考慮了多個國家城市，幾經挑選之下，熱愛陽光與海灘的他們最後決定選擇峇里。因為竇驍忙於工作，一直未正式求婚，令婚期一拖再拖，直至去年9月超蓮的家姐何超雲被爆已答允圈外男友Douglas求婚，竇驍即火速行動向超蓮求婚，並獲得女友肯首say yes。

一對準新人目前正在日本旅行預支蜜月，兩人返港後，下月將進行過大禮儀式。竇驍十分懂得行外母政策，為求令未來外母三太陳婉珍開心滿意，他過大禮會跟足傳統儀式，已安排了名貴鮑參翅肚，以及準備了過千萬金器鑽飾予女家，排場極盡奢華，讓超蓮可以風光大嫁。

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