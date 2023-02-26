何家駙馬唔使有錢只要一個長處　超蓮超雲輪住嫁外國回流猛男

已故賭王三房千金何超蓮，跟男友竇驍一直愛得高調，二人不時大曬去旅行甜蜜拍拖的照片，恩愛放閃。近日傳出二人喜訊，何超蓮會跟竇驍在峇里舉行世紀婚禮，預算使費高達5千萬，羨煞旁人。能夠成為何家乘龍快婿，相信是不少城中男士的夢想，原來二房何超儀丈夫陳子聰，三房何超雲未婚夫Douglas，跟現時何超蓮未婚夫竇驍，他們雖然從事不同職業，但都有一個共同背景，下文為大家揭曉。

超蓮跟竇驍二人拍拖經常放閃。（微博圖片）

何超蓮未婚夫竇驍：

34歲的竇驍，外型俊朗，身高182cm，2008年考入北京電影學院，2010年被內地著名導演張藝謀相中，在電影《山渣樹之戀》飾演男主角，片中拍檔是周冬雨，直到拍攝《楚喬傳》的反派角色燕洵才正式走紅。雖然在內地搵食，但其實他是從加拿大回流，16歲時當上髮型學徒，其後他參加了當地的《SunShine Nation》比賽，贏得Sunshine Boyz冠軍，近日最為人熟知的作品有《燕雲台》，但他的新聞主要還是圍繞著何超蓮男友的身分。

+ 39

何超雲未婚夫Douglas Wong：

何超雲跟陳山聰分手後，對擇偶條件起了翻天覆地變化，低調跟圈外男友，任職高級消防隊長的Douglas拍拖，超雲比男友年長4歲，近日姊弟戀修成正果，超雲接受了男友求婚。Douglas曾於英國和澳洲留學，現時月薪超過8萬元，年輕時當過救生員及健身教練，跟含著金鎖匙出世的超雲，相去甚遠。

何超雲已接受圈外男友Douglas求婚。（IG圖片）

+ 32

何超儀丈夫陳子聰：

陳子聰在香港出世，但在7個月大已移民澳洲墨爾本生活，於澳洲墨爾本皇家理工大學機電工程系學士畢業，外公馬保是太平餅乾創辦人。陳子聰20歲回流當上模特兒，拍過《飛砂風中轉》、《喜愛夜蒲》等電影，於2003年跟賭王二房千金何超儀結婚，現年50歲的他因病減少幕前演出。綜觀三位何家女婿和準女婿，跟女家比較雖然並非門當戶對，但均是外國回流，與何家千金有共同話題，才能順利進入豪門。

陳子聰曾因病暴瘦。（VCG）