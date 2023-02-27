中年好聲音｜譚詠麟爆《忘不了你》林敏驄手稿：個不字變咗七

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》26 日晚播出的一集，是第五部曲次回合《譚校長金曲!爭入 12 強!》，15 強選手輪流獻唱校長金曲爭入十二強。是集最吸睛選手絕對是上一集被譽為「顏值擔當」的支嚳儀(Venus)，自上集孖住涂家堯合唱《Endless Love》獲得 85 高分數後，愈戰愈強的 Venus 是集獻唱迷幻版《愛情陷阱》，大晒唱功和女人味，更加入自己創作的英文歌詞，最終獲得 91 分成全晚最高成績，譚校長大讚：「目不暇給睇都睇唔切﹗」出名要求高的伍仲衡，激罕給予 18 分高分並大讚 Venus 性感。

《中年好聲音》26 日晚播出的一集，是第五部曲次回合《譚校長金曲!爭入 12 強!》，15 強選手輪流獻唱校長金曲爭入十二強。

支嚳儀獻唱迷幻版《愛情陷阱》大晒性感一面。

新婚伍仲衡度蜜月改機票為見校長

獻唱《小風波》的周吉佩表現平穩獲得 83 分，原來吉吉選唱歌曲背後原因勁有愛，他說：「我同太太有好多起起跌跌，喺太太生第二胎之後曾經鬧過一場好大嘅交，差啲去到婚姻(離婚)邊緣，所以唱呢隻歌係諗住同佢講，我哋會有將來。」並即場再向太太Say Sorry，鬼馬的校長見狀勁好唱口謂：「你頭先講咗 Sorry，你就有好日子~」場面搞笑。新婚的伍仲衡則自爆是校長鐵粉，為了見校長一面，即使和太太度緊蜜月仍改機票提早趕返港見偶像，聽完吉吉的《小風波》後更乘機向偶像「示愛」:「你就話聽 Air Supply，我未聽過 Air Supply 版本，我聽譚詠麟架喎﹗」

龍婷今次見到校長緊張過頭,搞到表現失準只得 77 分要跌落「校長室」。

是集 8 位選手完成比賽後共有 4 位選手跌落「校長室」(即危險區)，分別是 77 分的龍婷、77 分的曹敏寶、70 分的鮑聖光及 67 分的魏嘉信。當中身為大熱的「小龍女」龍婷跌落「校長室」最令人跌眼鏡，獻唱《水中花》的龍婷笑言見校長緊張到腳震，肥媽說：「佢已經改善咗冇笑住咁唱，但就冇咗個起伏。」校長則說：「覺得你好穩陣，但今次前面開得死板咗，首歌嘅拍子係好平穩，但如果仲好粒粒咁唱住落去就好似釘書機咁釘落去。」校長更即席示範非釘書機唱法大顯功架。

鮑聖光自爆好鍾意校長嘅歌有時仲會聽到喊添。

鮑聖光唱《忘不了你》唔夠心噏

至於「鮑大人」鮑聖光挑戰高難度獻唱《忘不了你》，惟唱不出歌曲心噏感覺，僅獲得 70分，鮑大人在台上直言很喜歡校長更一度哽咽：「有啲歌我聽校長唱係會流眼淚，但我點解會喊呢?我又講唔出喎。」校長聞言即爆料說：「曾志偉都係咁樣，我每次唱《一生中最愛》佢就會喊，我都唔知點解佢會喊。」之後校長續爆唱《忘不了你》趣事：「阿驄(林敏驄)寫呢隻歌畀我時，佢畀我嘅歌詞係手寫嘅，最後嗰句唔知係咪有眼淚滴咗落去，忘不了你個『不』字變咗個『七』字。」又自爆當年錄音時為了唱出心噏味，更空肚飲酒「進入狀態」:「呢隻歌好難唱，通常我錄歌一兩個鐘頭就走得，點知呢隻歌由 2 點唱到 6 點，後來空肚飲咗 4 分 3 支拔蘭地...就係你哋聽到嗰啲。」

校長譚詠麟爆料話曾志偉每次聽到《一生中最愛》都會喊。