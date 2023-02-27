薛凱琪自爆擇偶條件首要孝順 網民重提舊愛房祖名正牌孝順仔
撰文：陳浩賢
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內地綜藝節目《無限超越班》甚受歡迎，繼而衍生出《無限不無聊》，顧名思義，是節目中的嘉賓學員，輪流出場盡訴心中情，而新一集就是薛凱琪、李治廷及周柯宇，題目則圍繞他們的愛情生活，而41歲的薛凱琪，談到拍拖經歷，馬上變成害羞少女，更公開自己的擇偶條件首先是要孝順，令人聯想起她的前度男友房祖名。
薛凱琪跟房祖名在拍攝電影《早熟》時，曾經譜出戀情，雖然已經分手多年，想不到薛凱琪在《無限超越班》中，會重遇房祖名父親成龍，更尷尬時成龍說跟薛凱琪不熟。到了衍生節目《無限不無聊》，薛凱琪談到擇偶條件，薛凱琪表示要孝順，之後就是幽默，網民馬上聯想到她的舊愛房祖名，是否孝順只有問番成龍才知，但網民指房祖名肯定幽默感欠奉，薛凱琪的擇偶條件，完全跟房祖名沾不上邊，仿如說的是另一個人。
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梁朝偉為拍攝《風再起時》苦練彈鋼琴，到底過程有幾艱辛？
據知梁朝偉每天早上8點到鋼琴老師家裡練習，從開始站在老師旁細心聆聽，由琴鍵開始認識鋼琴，到後來自己可以上手練習，每日練習的時數更是驚人，而太太劉嘉玲亦有說話要嘉許偉仔。
《風再起時》戲名有特別寓意，是給香港的一封情書？
怎樣令港產片再度興盛，是翁子光的心願。而戲名《風再起時》，其實也代表了翁導對香港電影的寄語。當日梁朝偉願意接拍《風再起時》，也是因為他對香港電影的感情，他是很重感情、很敏感細膩的人。