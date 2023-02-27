薛凱琪自爆擇偶條件首要孝順　網民重提舊愛房祖名正牌孝順仔

內地綜藝節目《無限超越班》甚受歡迎，繼而衍生出《無限不無聊》，顧名思義，是節目中的嘉賓學員，輪流出場盡訴心中情，而新一集就是薛凱琪、李治廷及周柯宇，題目則圍繞他們的愛情生活，而41歲的薛凱琪，談到拍拖經歷，馬上變成害羞少女，更公開自己的擇偶條件首先是要孝順，令人聯想起她的前度男友房祖名。

薛凱琪跟房祖名在拍攝電影《早熟》後，曾經秘密拍拖。（影片截圖）

薛凱琪跟房祖名在拍攝電影《早熟》時，曾經譜出戀情，雖然已經分手多年，想不到薛凱琪在《無限超越班》中，會重遇房祖名父親成龍，更尷尬時成龍說跟薛凱琪不熟。到了衍生節目《無限不無聊》，薛凱琪談到擇偶條件，薛凱琪表示要孝順，之後就是幽默，網民馬上聯想到她的舊愛房祖名，是否孝順只有問番成龍才知，但網民指房祖名肯定幽默感欠奉，薛凱琪的擇偶條件，完全跟房祖名沾不上邊，仿如說的是另一個人。

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