JJ賈曉晨有女萬事足　細女似足爸爸樊少皇好動性格

女星賈曉晨(JJ)，跟丈夫樊少皇結婚後相當恩愛，先後誕下兩女，分別是5歲的小飯兜及2歲的小飯團，樣子也是十分可愛，尤其是長女似足媽咪，由於JJ擁有回族血統，眼仔碌碌的小飯兜絕對是新疆美女，而幼女小飯團偏向爸爸樊少皇的基因，父女成個餅印，一家四口樂也融融。

賈曉晨和樊少皇婚後十分恩愛。（微博圖片）

JJ近年長居內地，專心相夫教女，減少了幕前演出，不時分享兩女的最新照片，名副其實有女萬事足，JJ的兩名女兒也是十分可愛，小飯兜偏向似媽咪，舉手投足均帶有新疆美女氣質，妹妹小飯團則甚為活潑，好動個性似足爸爸樊少皇，而外貌更是父女成個餅印，近日JJ分享了女兒的近照，兩姊妹感情甚佳，網民紛紛指是騙人生女系列。

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