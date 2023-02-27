JJ賈曉晨有女萬事足 細女似足爸爸樊少皇好動性格
撰文：陳浩賢
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女星賈曉晨(JJ)，跟丈夫樊少皇結婚後相當恩愛，先後誕下兩女，分別是5歲的小飯兜及2歲的小飯團，樣子也是十分可愛，尤其是長女似足媽咪，由於JJ擁有回族血統，眼仔碌碌的小飯兜絕對是新疆美女，而幼女小飯團偏向爸爸樊少皇的基因，父女成個餅印，一家四口樂也融融。
JJ近年長居內地，專心相夫教女，減少了幕前演出，不時分享兩女的最新照片，名副其實有女萬事足，JJ的兩名女兒也是十分可愛，小飯兜偏向似媽咪，舉手投足均帶有新疆美女氣質，妹妹小飯團則甚為活潑，好動個性似足爸爸樊少皇，而外貌更是父女成個餅印，近日JJ分享了女兒的近照，兩姊妹感情甚佳，網民紛紛指是騙人生女系列。
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梁朝偉為拍攝《風再起時》苦練彈鋼琴，到底過程有幾艱辛？
據知梁朝偉每天早上8點到鋼琴老師家裡練習，從開始站在老師旁細心聆聽，由琴鍵開始認識鋼琴，到後來自己可以上手練習，每日練習的時數更是驚人，而太太劉嘉玲亦有說話要嘉許偉仔。
《風再起時》戲名有特別寓意，是給香港的一封情書？
怎樣令港產片再度興盛，是翁子光的心願。而戲名《風再起時》，其實也代表了翁導對香港電影的寄語。當日梁朝偉願意接拍《風再起時》，也是因為他對香港電影的感情，他是很重感情、很敏感細膩的人。