MC張天賦獲邀做周興哲演唱會嘉賓　遭MIRROR粉絲抗議：都唔知咩人

台灣情歌天王周興哲（Eric）近日到香港開一連兩場的紅館騷，兩場分別邀來「小巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）以及人氣歌手張天賦（MC）。周興哲和鄧紫棋一向是好友，而問到邀請MC的原因時，周興哲稱得悉MC現在「在香港非常厲害」，故與公司商量後決定邀請他任嘉賓。

兩場分別邀來G.E.M.及MC做嘉賓。（葉志明 攝）

周興哲邀來MC的舉動引來部分網友討論。談到MC的唱功，有當晚現場觀眾表示，MC相比周興哲，「唱功差左一半....合唱特別明顯」有人認為「真心被比下去」、「mc把聲完全唔入mic 其實周興哲唱live都已經唔係話特別穩定」、「MC一向都唔係特別勁同唱功犀利。 只不過有Hit歌」。

MC在台上唱了兩首歌。（資料圖片）

另外，有鏡粉留言指不認識周興哲和MC，「兩個都唔知咩人」、「而我卻不知這兩人是誰 我只識mirror」另有粉絲抗議為何不邀請MIRROR成員Edan，「明知我哋Edan欣賞你你都唔請，同係台灣嘅五堅情識做人好多」、「點解唔係mirror error? 唱歌仲好聽喇」。

MC現身惹來不少回應。（資料圖片）

鏡粉意見再度惹來爭論，有人不解道：「MC唱功打平ian穩壓jer，唔知點解要拉鏡來講」；有討論區網民認為只有G.E.M.與周興哲同台最合理：「唔使拗，根本得gem夠資格同eric同台演出，一來其他香港歌手eric唔識，二來gem同eric都係唱國語打華語市場，三來都係同一個league，youtube一樣都有幾首歌破億，搵其他香港歌手做嘉賓成件事好九唔搭八」。

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