成龍新戲同馬兒建立真感情　原來好多畫面跟道具馬合作

內地電影《龍馬精神》，由成龍、郭麒麟及劉浩存主演，不過網民焦點落在馬兒赤兔身上，而成龍不時跟赤兔有對手戲，所以電影殺青後，成龍跟馬兒依依不捨，更雙雙流眼淚，令不少網民知悉後也感到眼濕濕。但原來除了赤兔，成龍跟藍色道具馬也一樣有對手戲，真正可以看到成龍精湛的演技。

成龍跟馬兒赤兔建立真感情。（微博圖片）

成龍在道具馬上演戲。（微博圖片）

電影講述成龍演出落魄的龍虎武師，一直想培養馬兒成為動作明星，卻陷入了官司糾紛，要靠女兒及未來女婿幫忙走出困境，一家人重修舊好。片中成龍跟馬兒甚好感情，但原來電影有不少動作場面，是成龍跟藍色道具馬一起演出，之後再加入CG電腦特技，成龍跟道具馬相處時間，隨時多過真馬兒赤兔，想想也很搞笑。