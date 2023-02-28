成龍新戲同馬兒建立真感情 原來好多畫面跟道具馬合作
撰文：陳浩賢
出版：更新：
內地電影《龍馬精神》，由成龍、郭麒麟及劉浩存主演，不過網民焦點落在馬兒赤兔身上，而成龍不時跟赤兔有對手戲，所以電影殺青後，成龍跟馬兒依依不捨，更雙雙流眼淚，令不少網民知悉後也感到眼濕濕。但原來除了赤兔，成龍跟藍色道具馬也一樣有對手戲，真正可以看到成龍精湛的演技。
電影講述成龍演出落魄的龍虎武師，一直想培養馬兒成為動作明星，卻陷入了官司糾紛，要靠女兒及未來女婿幫忙走出困境，一家人重修舊好。片中成龍跟馬兒甚好感情，但原來電影有不少動作場面，是成龍跟藍色道具馬一起演出，之後再加入CG電腦特技，成龍跟道具馬相處時間，隨時多過真馬兒赤兔，想想也很搞笑。
+4
梁朝偉為拍攝《風再起時》苦練彈鋼琴，到底過程有幾艱辛？
據知梁朝偉每天早上8點到鋼琴老師家裡練習，從開始站在老師旁細心聆聽，由琴鍵開始認識鋼琴，到後來自己可以上手練習，每日練習的時數更是驚人，而太太劉嘉玲亦有說話要嘉許偉仔。
《風再起時》戲名有特別寓意，是給香港的一封情書？
怎樣令港產片再度興盛，是翁子光的心願。而戲名《風再起時》，其實也代表了翁導對香港電影的寄語。當日梁朝偉願意接拍《風再起時》，也是因為他對香港電影的感情，他是很重感情、很敏感細膩的人。