細細粒陳嘉佳公開三圍震驚網民　突然報喜：我今年要結婚呀

陳嘉佳（細細粒）近年成功開拓內地市場，轉型做吃播KOL的她，在抖音坐擁超過125萬粉絲，人氣強勁！一向在圈中人緣甚廣的細細粒，日前就找來苑瓊丹一起拍片，細細粒更豪言：「香港唱通街呀，話我搵到錢呀，我勁呀我買咗架車，我今日兜你！」不過原來是一架電動單車，令苑瓊丹卻步，認為電動單車載人十分危險，但細細粒就叫對方攬實自己條腰，更大方公開自己的三圍：「所有人都知道，我條腰、我個胸、我個pat都係53、53、53」！



細細粒大方公開自己的三圍。（影片截圖）

細細粒自爆要去新西蘭搵老公。（影片截圖）

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細細粒更自爆將會出發去新西蘭：「我去媾仔呀，我今年要結婚呀！」早前細細粒就曾向阮兆祥透露今次新西蘭之行目的是找老公：「真㗎，順便又去食下牛扒做直播咁樣囉。」現年37歲的細細粒近年憑直播帶貨賺到盆滿缽滿，不但在廣州開了海味舖榮升老闆娘，早前去日本旅行時更拎住HERMÈS Birkin手袋周圍走，貴氣十足。

貴氣十足！（影片截圖）

不過事業成功的背後，細細粒在感情方面就不太順利，她曾自爆因長期單身一度被媽媽質疑性取向，更直言想參加相睇節目：「我也想去啊，我也想了解一下，真的那麼沒市場嗎？真的是因為胖有那麼的沒市場嗎？如果真的有相親節目接受兩百斤（約221磅）的女生去參加的話，我想去，我還真的想看一看，每一個男生，對胖的女生看法想法是怎麼樣。」希望細細粒早日找到Mr.Right！