郭秀雲被入稟追近萬元手術費　雀鳥經獸醫診治後離世堅持打官司

郭秀雲 (Sharon) 昨日 (2日) 於西九龍裁判法院出庭，她被一間名為南區獸醫中心有限公司控告，事緣是她未有付清該中心獸醫為她帶去之雀鳥接受手術的費用，指她只付了港幣$3000，而帳單上的費用是$9700多元。原告與被告雙方昨日在案件提堂前，有嘗試傾洽是否可以達成和解，可是始終未能達成協議，故需開庭審訊，屬小額錢債案。法官在庭上表示預計該案至少要一年半時間才能審理完畢。

郭秀雲於西九龍裁判法院出庭。(梁碧玲攝)

在庭上，原告的獸醫表示今次告郭秀雲是要追討她帶去治療的雀鳥手術相關所需費用，而Sharon就表示希望睇閉路電視去了解整個手術的費用明細。她當日帶去給獸醫醫治的白鴿，在手術後不幸離世，她指該獸醫以前也曾試過醫死了她一隻原本健康的雀鳥，是因為過度麻醉出事，她當時亦有拍攝記錄。法官要求兩人各自提交相關文件，並於10月18號下午2:30審訊案件。

Sharon昨日在案件提堂完畢後，接受《香港01》訪問，坦言自己是第一次出庭：「我未試過為啲咁嘅爭執，為咗幾千蚊上庭。」她再次講述事件的經過，她說：「我成立咗個鸚鵡救援組織，喺今年1月有個年青人就喺網上向我求助，想我救下佢隻白鴿，咁我凌晨去接咗隻白鴿返嚟，第二日就搵獸醫睇，點知我兩位相熟嘅獸醫都唔喺香港。」

Sharon憶述事件經過。(梁碧玲攝)

問到Sharon是否不會讓步？她說：「其實可以好簡單，我畀錢算，只係幾千蚊，我有嘗試和解，佢哥哥都有出面，啲whatsapp對話有晒記錄證據。不過我覺得我有責任堅持到底，去話畀人知呢件事。我有片可以證明我一句粗口都無講過。我未遇過呢啲事，但係我相信法庭係公正嘅，贏輸都唔係好多錢！」

案件編號：SCTC003311/23