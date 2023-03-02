胡慧中愛女何嘉珍長洲瘋狂打卡　拍Vlog自爆唔用八達通

現年23歲的「星二代」何嘉珍近年相當活躍，有指她希望做幕前，又曾在網上以「野生模特」、「時尚博主」自居，她亦努力經營社交平台，頻頻與網友互動。近日嘉珍就拍了一條獨遊長洲Vlog，又自爆原來冇用八達通。



現年64歲的胡慧中曾是70年代「台灣四大美女」之一，她與香港民政事務局前局長何志平所生的22歲愛女何嘉珍，外貌常被拿來與母親比較，更有人攻擊她的體型。幸好嘉珍內心強大，曾在小紅書寫長文鼓勵有容貌焦慮的女孩：「不要被身材困擾，想穿什麼衣服就穿，記得永遠愛自己是終身浪漫的事。」而她也積極實踐這種自信美，勇敢做自己，亦有指她一直希望進軍幕前，成為演員。

嘉珍在影片開頭以英語自我介紹，背景相信是她的睡房。（YouTube：The Audrey Fam）

儘管嘉珍早前與內地男友閃電分手，但相信目前已走出陰霾，一個人生活也過得很好！近日她就分享長洲的自拍Vlog，這是她首次在香港拍Vlog，全程講流利英語。嘉珍透露今次去長洲是要拍照，紀錄低搭車去中環碼頭、買船飛和搭船的過程，亦分享了今次長洲之旅攝影師鏡頭下的打卡照。

嘉珍在船上繼續。（YouTube：The Audrey Fam）

她向觀眾介紹怎樣買船飛，並說：「我要搭快船，我要去買船飛，因為我沒有八達通，對……因為我不使用八達通，哈哈！」自小有司機車出車入的嘉珍，冇八達通其實亦十分合理，可以理解。她又指由於天氣頗熱，所以買豪華位會坐得舒服點。落船後她影低碼頭附近的景緻，興奮地說：「嘩！長洲呀！」由於此行的重點行程是影相，所以她未有分享太多飲飲食食的片段，但就分享多張在沙灘、球場、飲品店擺甫士影的美照，頗有拍MV Feel。

雖然嘉珍應該甚少搭交通工具，但亦順利買到往長洲的船飛。（YouTube：The Audrey Fam）

按下圖睇嘉珍的長洲打卡照：