陳偉霆新髮型栗色狼尾頭 只有絕世顏值先至Carry到
撰文：陳浩賢
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近年長駐內地發展的陳偉霆，拍劇登台上綜藝，工作一浪接一浪，人氣高企，俘虜無數粉絲。陳偉霆出名是型人一族，衣著固然追上潮流，而他的髮型更是形象百變，走在潮流尖端，近日在新節目《一起露營吧2》，他就以新形象示人，破天荒剪了一頭狼尾髮型，型到爆裂，相信會掀起一番模仿熱潮。
男神陳偉霆近年成為潮流指標，年青人紛紛模仿的對象，尤其是他的髮型，試過紅橙藍紫粉紅色系外，寸頭、雷鬼頭、杜拉格斯頭，全是走在潮流尖端，有型有款。近日他擔正的新綜藝節目《一起露營吧2》，正在忙於錄製節目，而陳偉霆的新Look亦被網民曝光，在網上瘋傳，栗子色前額帶點碎亂，最特別是髮尾微彎仿如狼尾，非常新潮，不過這個髮型未必人人可以Carry到，大家千萬不要亂試。
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陳偉霆歷年髮型：
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梁朝偉為拍攝《風再起時》苦練彈鋼琴，到底過程有幾艱辛？
據知梁朝偉每天早上8點到鋼琴老師家裡練習，從開始站在老師旁細心聆聽，由琴鍵開始認識鋼琴，到後來自己可以上手練習，每日練習的時數更是驚人，而太太劉嘉玲亦有說話要嘉許偉仔。
《風再起時》戲名有特別寓意，是給香港的一封情書？
怎樣令港產片再度興盛，是翁子光的心願。而戲名《風再起時》，其實也代表了翁導對香港電影的寄語。當日梁朝偉願意接拍《風再起時》，也是因為他對香港電影的感情，他是很重感情、很敏感細膩的人。