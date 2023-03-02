陳偉霆新髮型栗色狼尾頭　只有絕世顏值先至Carry到

近年長駐內地發展的陳偉霆，拍劇登台上綜藝，工作一浪接一浪，人氣高企，俘虜無數粉絲。陳偉霆出名是型人一族，衣著固然追上潮流，而他的髮型更是形象百變，走在潮流尖端，近日在新節目《一起露營吧2》，他就以新形象示人，破天荒剪了一頭狼尾髮型，型到爆裂，相信會掀起一番模仿熱潮。

陳偉霆新髮型狼尾頭，人見人讚。（微博圖片）

側面睇仲型。（微博圖片）

男神陳偉霆近年成為潮流指標，年青人紛紛模仿的對象，尤其是他的髮型，試過紅橙藍紫粉紅色系外，寸頭、雷鬼頭、杜拉格斯頭，全是走在潮流尖端，有型有款。近日他擔正的新綜藝節目《一起露營吧2》，正在忙於錄製節目，而陳偉霆的新Look亦被網民曝光，在網上瘋傳，栗子色前額帶點碎亂，最特別是髮尾微彎仿如狼尾，非常新潮，不過這個髮型未必人人可以Carry到，大家千萬不要亂試。

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陳偉霆歷年髮型：