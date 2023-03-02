成龍新片違抗導演命令 不捨打痛臨記寧願自己受傷
撰文：陳浩賢
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內地電影《龍馬精神》，由成龍、郭麒麟及劉浩存主演，還有動物演員赤兔馬，片中成龍演出一名落魄的龍虎武師，有不少動作場面要由他親自上陣，可謂打到七彩。近日片中的花絮曝光，大哥要用棍子打落一班臨記身上，但他不想打痛對方，每一棍都要控制力度，反而令自己更加疲憊，不禁感嘆「打人怎麼也會受傷」。
成龍大哥在片場一向出名好人事，尤其他是紅褲子出身，更加體諒一班基層臨時演員，近日《龍馬精神》的拍攝花絮流出，大哥一身青蜂俠打扮，在車廂內大混戰，導演叫大哥用力打一班臨記，想不到大哥回應「打到人會痛啊，我不要」，只見大哥全身肌肉緊繃，腰力帶棍向前，畫面看起來打人很痛，但其實成龍一直收著力氣，保護著每個人，之後大哥問一班臨記有冇事，窩心舉動令人眼濕濕，瞬間破防。由於拍攝時大哥要控制力度，所以自己的身體反而更加疲憊，大哥更感嘆「打人怎麼也會受傷」，大哥自己走過這條路，更加明白要善待他人，令人佩服。
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梁朝偉為拍攝《風再起時》苦練彈鋼琴，到底過程有幾艱辛？
據知梁朝偉每天早上8點到鋼琴老師家裡練習，從開始站在老師旁細心聆聽，由琴鍵開始認識鋼琴，到後來自己可以上手練習，每日練習的時數更是驚人，而太太劉嘉玲亦有說話要嘉許偉仔。
《風再起時》戲名有特別寓意，是給香港的一封情書？
怎樣令港產片再度興盛，是翁子光的心願。而戲名《風再起時》，其實也代表了翁導對香港電影的寄語。當日梁朝偉願意接拍《風再起時》，也是因為他對香港電影的感情，他是很重感情、很敏感細膩的人。