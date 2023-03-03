蔡天鳳案震撼紐約上流圈　《璀璨帝國》富豪洪永時妻Post合照悼念

名媛蔡天鳳（Abby Choi）碎屍案震驚全城，她的不少圈中好友得悉後都表示大受打撃，原來事件同樣震撼紐約的上流圈，有份參演Netflix真人騷《璀璨帝國：紐約篇》（Bling Empire: New York）的香港富豪Stephen Hung（洪永時）第四任妻子Deborah Hung都有Post 出二人合照，並發文悼念：「Rest in Peace , praying for you and hoping for Justice.（安息吧，為你祈禱，希望正義得到伸張。）」而洪永時曾因一口氣跟勞斯萊斯總公司定製了30輛的加長版幻影汽車震驚全球，亦創下該品牌歷史上最大的一筆訂單記錄。



蔡天鳳人際網絡好勁！（IG/@deborahhung）

蔡天鳳遇害時只得28歲。(ig圖片)

而Abby生前閨密方媛日前就發文：「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法言喻，只有一千個為什麼？痛心的情緒至今仍然未能平伏！祈求安息。」至於Abby的好友劉倩婷回應時就說：「希望Abby一家健康平安，知道短時間係好難接受，有太多事令人懷念，佢係大慈善家，今次都有幫手為慧妍晚會搵贊助商。」

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