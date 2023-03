蔡天鳳案震撼紐約上流圈　《璀璨帝國》富豪洪永時妻Post合照悼念

名媛蔡天鳳(Abby Choi)碎屍案震驚全城,她的不少圈中好友得悉後都表示大受打撃,原來事件同樣震撼紐約的上流圈,有份參演Netflix真人騷《璀璨帝國:紐約篇》(Bling Empire: New York)的香港富豪Stephen Hung(洪永時)第四任妻子Deborah Hung都有Post 出二人合照,並發文悼念:「Rest in Peace , praying for you and hoping for Justice.(安息吧,為你祈禱,希望正義得到伸張。)」而洪永時曾因一口氣跟勞斯萊斯總公司定製了30輛的加長版幻影汽車震驚全球,亦創下該品牌歷史上最大的一筆訂單記錄。



蔡天鳳人際網絡好勁!(IG/@deborahhung)

蔡天鳳遇害時只得28歲。(ig圖片)

而Abby生前閨密方媛日前就發文:「心情極度悲痛,此刻仍無法接受這是事實!內心難過得無法言喻,只有一千個為什麼?痛心的情緒至今仍然未能平伏!祈求安息。」至於Abby的好友劉倩婷回應時就說:「希望Abby一家健康平安,知道短時間係好難接受,有太多事令人懷念,佢係大慈善家,今次都有幫手為慧妍晚會搵贊助商。」

點撃下圖睇Abby生前最後一個IG post以及她的照片:

點撃下圖睇Abby Choi奢華生活:

