驚傳前亞視高層盛品儒婚變　太太蔡一鳳自爆獨守空房：等咗4個月

現年46歲的前亞視高層盛品儒與澳門名媛蔡一鳳（Michelle）是圈中的登對夫婦，雖然婚前盛品儒曾被爆夜會靚女，不過二人攜手捱過偷食風波，更於2014年11月拉埋天窗，隨後二人更育有一對龍鳳胎，太太Michelle不時會在Facebook曬出一家大細的合照，生活幸福美滿。不過最近圈中突然驚傳二人感情破裂，甚至已經秘密離婚，令不少人感到震驚，為此《香港01》記者聯絡兩位，嘗試了解事件。

18年10月蔡一鳳為盛品儒誕下龍鳳胎。（FACEBOOK圖片）

Michelle不時都會在Facebook曬出一家大細的合照（FACEBOOK圖片）

盛品儒聞言後極力澄清：「冇冇冇！因為可能上年我有啲事去咗大陸出差，你知道未通關之前去大陸唔方便，所以我係大陸Stay咗半年到八個月，可能有啲人冇見到我哋一切就咁樣傳，之前朋友都咁樣問我，我就話『冇啲咁嘅事！』」隨後，盛品儒透露自己已經回到香港，不過都唔代表兩公婆有得見面：「但係宜家到我老婆出差啦！不過佢好快返香港。」雖然盛品儒因為公事離港大半年，不過坦言沒有因而影響夫婦之間的感情：「我哋好開心，平時都會送花，我哋宜家嘅注意力係仔女身上，同埋做嘢為先，可能十周年紀念會大搞。」

盛品儒極力澄清離婚傳聞（FACEBOOK圖片）

之後，《香港01》記者就嘗試聯絡Michelle，她表示兩公婆感情良好，同樣認為有機會是丈夫都在內地工作，令不少人有這樣的想法，不過她透露因為二人的工作都非常繁忙，因為都會珍惜相處時間，當中居然抱怨丈夫：「得閒我哋會一起去睇戲。我等他返來陪我睇阿凡達，等咗4個月，次次發信息都同他講『啲朋友睇晒阿凡達吖！我都未睇 』係咁哦佢」，Michelle直指對方「非常之唔浪漫」，不過盛品儒打算送禮物補償，Michelle透露：「佢次次話我已經有好多愛馬仕包包，又自己做珠寶鐘錶生意，佢唔知買乜嘢俾我。我就開玩笑話買飛機俾我。」