廉政狙擊丨傅嘉莉被逼除衫鈕酥胸半露 主動加摸Pat戲：符合劇情

傅嘉莉（Kelly）在《廉政狙擊》中飾尹在詩，劇中除了協助卓廷光（黃智賢 Ben 飾）及傅天耀(郭政鴻飾)透過買賣藝術品洗黑錢外，同時亦是廷光小兒子卓日升（高鈞賢飾）的秘密情人；在詩周旋於兩大巨鱷廷光及天耀之間除了要鋌而走險，更要出賣色相，更慘遭天耀廷光輪流摸 pat 非禮，但為了生計及與日升有見得光的一天，在詩都一一忍受。

Kelly 登場呢件開胸戰衣真係幾有「睇頭」。

昨晚（3日）一集在詩被廷光威逼下，除了身上恤衫的3粒鈕扣，酥胸半露，極盡性感。戲中廷光憤怒、藐視又霸氣的表情，與在詩一臉委屈的狀態，形成強烈對比之餘亦充滿戲味。Kelly 坦言要感激 Ben幫忙才能如此入戲，並透露原來落淚也是臨場反應：「Ben 好畀到嗰種壓力我，其實我冇諗過我會喊，每次演同排戲時我都冇喊。今次尹在詩受歡迎，除了自己做功課，更大嘅功勞係歸咎於整個團隊，包括好嘅對手，臨場同團隊嘅溝通，以及衣著打扮幫助我投入同理解個角色。」

每次演戲都會為角色想像無限「背景」的 Kelly，指出兩場摸 pat 戲均是自己與導演臨時決定加碼：「因為呢兩場戲都係女導演,所以我好安心，其實劇本係冇摸 Pat Pat，但我同導演傾過覺得符合劇情，所以就加咗。」Kelly 又謂為了做好角色，可以達到忘我狀態:「我本身鍾意演戲，亦都覺得每次演戲都係奉獻咗身體畀個角色，剪頭髮、曬黑、變瘦我都做過!好似著性感衫，其實著嗰時我唔覺得嗰個係我，所以我唔會帶好多傅嘉莉嘅準則去尹在詩個角色度，唔介意之餘有時甚至係我自己要求不如去盡啲。」

在詩被廷光威逼下，除了身上恤衫的3粒鈕扣，酥胸半露，極盡性感。

逼出真眼淚、

「鈕扣對峙」逐格睇：

+ 4

而在前晚（2日）一集，Kelly更換上五個造型，除了貼身設計，亦不乏低胸、露肩及露背款,其中出場的心口開胸戰衣,更將 Kelly 美好身段表露無遺。對於角色造型多變美麗，Kelly 坦言感激幕後團隊：「我幾乎每場戲都有一套新衫，都算多造型嘅一個角色。每套衫我都好鍾意,亦都凸顯到尹在詩工作性質、個人品味同埋性格。」談到登場的開胸戰衣，Kelly 坦言是最喜歡但也最蝦人著一套：「當日我哋黐咗好多膠紙，因為我演戲時唔係好希望畀其他嘢斷斷續續咁影響到，好容易會出戲，我記得當日着條裙服裝部同事都幫我着咗成個鐘！」