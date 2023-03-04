盧海鵬堅持跑山健康好轉　慶祝81歲大壽影片曝光周潤發幫手切蛋糕

現年81歲的盧海鵬（鵬哥）在2018年接受「通波仔」手術後，除了減少幕前演出之外，亦非常注重身體及養生，經常上山慢跑。日前夏雨上載了一段影片，介紹元朗南生圍，期間更捕捉到鵬哥在運動的畫面，見鵬哥一邊慢跑，一邊揈手揈腳，夏雨更透露鵬哥健康狀況大有改善：「他有糖尿病30多年，就是這樣跑這樣跑，哎，現在一切正常了，什麼都可以吃。」



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夏雨在片尾還加插了去年為鵬哥慶祝81歲大壽時的片段，片中所見，壽星鵬哥身穿黑色背心及格仔衫，打扮休閒，已屆高齡的他鬚髮皆白，但面色紅潤，精神不錯。而苗僑偉、戚美珍、黃日華、劉江等就站在鵬哥身後，一身黑色運動裝的周潤發則坐在鵬哥身邊，幫他切蛋糕，非常貼心，眾人齊唱生日歌，氣氛非常熱鬧！

好熱鬧！（影片截圖）

雖然發哥同鵬哥年齡相差了一大截，但其實兩人是TVB同期藝員訓練班同學。2018年鵬哥做完手術後，本身有腳患的他一度要撐拐杖行路，發哥得知後就經常帶着鵬哥一起跑山，每日清晨時分，發哥揸車到其寓所接他出行，然後再到大美督會合黃日華、劉江及苗僑偉夫婦結伴運動，而鵬哥亦逐漸養成晨早慢跑的習慣，健康狀況愈來愈好！