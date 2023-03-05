49歲盧淑儀全素顏打波狀態少女　手握李克勤2億物業成人生大贏家

現年49歲的盧淑儀自從2016年嫁給李克勤後，婚後息影全心做家庭主婦，相夫教子，結婚多年恩愛如昔，是圈中的模範夫婦。近年做跟得夫人的她不時陪李克勤工作，又四處去陪看足球比賽，全力支持老公的喜好。最近，她又孖住李克勤一同與國家羽毛球隊員羽毛球世界冠軍馬晉打羽毛球，素顏上陣的盧淑儀狀態超好，絕對是貨真價實的美魔女。



狀態少女！（微博照片）

無得輸！（微博照片）

同一大班男人食大排檔勁貼地。（微博照片）

盧淑儀多年來一直拒絕做「黃面婆」，除了掌握家中的財政大權和李克勤的兩億物業一同聯名持有，理財頗有心得的她前年更瞞住老公以2583.9萬元購入香港仔黃竹坑站晉環豪宅，可見李克勤「背後的女人」非常有實力！當時李克勤出席活動時更自爆看過報道才得悉老婆買樓︰「佢（盧淑儀）趁我做《聲夢傳奇》時略略提過，我無太在意。直到我睇到報道再問佢時，佢就話我『你識咩吖』、『多事』。（佢用私己錢買？）唔知，我都一頭霧水。（自住定投資？）等我返去問下佢先。」足見盧淑儀在家中的地位！

李克勤罕有在微博放閃，貼出與老婆盧淑儀拍拖合照。（李克勤微博）

多年來，家務等粗重事都交由家傭負責，李克勤受訪時曾言「最好太太甚麼都不用做」，而盧淑儀亦專心發展自己的興趣，多年來堅持運動，羽毛球、高爾夫球、跑步、瑜伽和行山，熱愛高爾夫球的她更考獲教練牌。