黃長發混血囝囝似足媽咪　靚屋遠眺汀九橋擁超大露台媲美納米樓

前香港先生冠軍黃長發，因與鞋王三奶李姿霆譜姊弟戀，拖垮星途；胞兄黃祥興一直戥弟弟不值，曾在節目中落淚痛哭指「嗰陣成件事對佢打擊都好大」，坦言事件後黃長發一直害怕別人的眼神。



如今事過境遷，37歲的黃長發現在擁有美滿生活，2015年與拍拖4年的捷克籍模特兒女友拉埋天窗，婚後育有半歲大的兒子黃恩（Kimi），成為人生勝利組！黃長發變成暖男爸爸，不時在社交平台分享囝囝的得意相，又為囝囝開設IG賬號，記錄成長。混血BB Kimi五官標緻，沒有遺傳爸爸黃長發的腰果型笑眼，反而擁有圓睩睩的藍眼睛和高鼻子，跟媽媽餅印一樣，非常可愛。

黃長發喺2015年與拍拖4年的捷克籍模特兒女友拉埋天窗。（ig@zuzziik）

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為讓家人過舒適生活，黃長發選擇遠離市區入住汀九，坐擁無敵大海景。屋內布置簡約，木系傢俬配以黃白色牆身，帶有小島式夏日風情。而最吸引之處是連接客廳的超大露台，目測有逾一百平方呎，絕對可以媲美車位式納米樓。

黃長發平時最喜歡與太太坐在露台一邊歎紅酒，一邊欣賞汀九橋美景，睇日出日落同樣咁浪漫！去年12月，囝囝Kimi滿100日，黃長發邀請父母和哥哥黃祥興一家到其家中開生日派對，露台放置老虎氣球和海報成打卡位，另一邊則用作bbq燒烤，而樓下還有一處寬敞的空地，可以放置一個吹氣滑梯，讓小朋友自由走動，在香港寸金尺土空間，實在難得。

一家三口，仲有三隻狗同一隻貓。（ig@zuzziik）

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黃長發是在法國出生的越南華裔，曾任職超市豬肉檔店員。後來聽從哥哥黃祥興建議返港參加《2005年香港先生選舉》，以21歲之齡成功奪得瀟灑組冠軍，之後簽約TVB成為旗下藝人。可惜入行3年，都只是演出一些沒有名字的閒角。之後以廣東話不靈光為由退隱，轉行做會計師。2015年轉職模特兒公司成為經理，再成立模特兒公司。至2015年與拍拖4年的捷克籍模特兒女友拉埋天窗，並誕下一子黃恩。