東張西望｜扎根沙嶺村60載被迫搬遷　望逆權侵佔成功惜事與願違

今日（5日）的《東張西望》講到陳家扎根沙嶺村60載，被新業主收地被迫搬遷，連家園都要毀於一旦。陳爸爸於1950年代已經由內地逃亡至沙嶺一帶，為生活把沙嶺村鋪設水泥路以方便出入，更開闢田地、興建水井及建造房屋，在沙嶺村落地生根。

陳家扎根沙嶺村60載，被新業主收地被迫搬遷。(節目截圖)

但其女兒陳小姐指沙嶺村一帶業主原來有5位，其中一位甘姓業主則佔2份業權，而甘業主於1971年向陳爸爸擬定租約，收取租金。直至1999年陳爸爸離世後陳小姐拒絕再交租金及續約，一直都相安無事，2015年甘業主的侄仔出現，要求陳小姐以2000萬買下他的土地，但侄仔沒有任何證明他與甘業主的關係，於是陳小姐便拒絕買下土地及交租。陳小姐認為陳爸爸多年來為沙嶺村付出，所以應該逆權侵佔沙嶺村，2015年陳小姐便與侄仔展開逆權侵佔的官司，因為法律上只要私人土地霸佔連續12年便有機會逆權侵佔成功。

2015年陳小姐便與侄仔展開逆權侵佔的官司，因為法律上只要私人土地霸佔連續12年便有機會逆權侵佔成功。(節目截圖)

陳小姐指沙嶺村一帶業主原來有5位，其中一位甘姓業主則佔2份業權。(節目截圖)

因為陳爸爸與甘業主曾經簽過租約，所以稱不上霸佔，最近輸掉官司，侄仔勝出官司後沒有立即收回土地，而是在附近建設，把沙嶺村附近的房屋變成劏房。陳小姐除了不滿新增劏房後令該區變得品流複雜外，更不滿地政署沒有理會劏房問題，反而接到投訴指陳小姐加建圍欄便馬上行動，要求陳小姐拆掉圍欄。後來一位姓方的新買家買下土地，陳小姐與方買家展開另一宗逆權侵佔的官司，方買家在陳小姐家前貼了很多告示要求馬上遷出，陳小姐指沙嶺村該土地有5位業主，她只要找到其餘4人的後人出來領回土地便可以有一線生機。

因為陳爸爸與甘業主曾經簽過租約，所以稱不上霸佔，最近輸掉官司。(節目截圖)

大律師陸偉雄則指陳小姐不會逆權侵佔成功：「其實搵到其他4位都係冇用，因為喺逆權侵佔呢啲訴訟嚟講，一般嚟講要全部人，你可以霸佔佢嘅土地同業權先得。即使搵到嗰4人只係代表一部分嘅業權，但係而家同你爭拗嗰個人唔畀你逆權侵佔，所以喺咁嘅情況之下，你都係霸唔到佢嗰部分。」