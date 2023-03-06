陳家樂連詩雅宣布4月24共諧連理　婚照港日多地取景大曬巨型鑽戒

陳家樂去年六月初向女友連詩雅（Shiga）求婚成功，今日一對準新人正式宣布大婚日子定於4月24日，同時公開了三張甜蜜婚紗照，跟大家分享喜悅。

陳家樂連詩雅宣布4月24日共諧連理。

為了留下更多美好的回憶，家樂和Shiga分別在香港和日本選了好幾個不同的地方取景拍攝婚紗照。家樂滿載回憶的說：「今輯婚紗相有幾個地點，其中一個是我們剛剛開始拍拖曾經去過的一個沙灘，對我們來說特別有紀念意義，所以今次再次踏足這個沙灘一起睇日落、數星星，重溫我們當時種種的浪漫。」

家樂和Shiga分別在香港和日本選了好幾個不同的地方取景拍攝婚紗照。

好Sweet啊！

三張發放的婚紗照中，戴上婚戒的兩人，輕撫面龐、鼻尖相碰、玉手輕吻，每一個pose、表情也難掩甜蜜溫馨愛意，公然放閃，Shiga左手無名指上的一顆閃爍鑽戒，同樣閃爆大家的眼球。提到今次幫忙操刀婚紗照的合作單位來頭不少，皆因整個團體都是各自陪着家樂和Shiga 成長的多年好友。家樂鄭重介紹的說：「攝影師是我的同學，而造型則是Shiga的好姐妹，整個化妝、髮型團隊足足有20多人，陣容強大。」

兩人提到今次幫忙操刀婚紗照的合作單位來頭不少。

由人生早期階段，直到見證好友踏入婚嫁的禮堂，同樣也引證彼此永固的友誼，讓兩人也分外感恩表示：「整個拍攝團隊超級幫忙，加上全部都是好朋友，氣氛相當之好，拍攝婚紗照當日更有種預演婚禮的感覺，內心好感動。」