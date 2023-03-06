佘詩曼再演釘姐不老傳說　林峯中年爆seed新髮型累事

近年長駐內地發展的佘詩曼，除了拍劇外，更是綜藝節目常客，繼在《無限超越班》獲得好評外，近日播出的新綜藝《我們的客棧》，再次見到阿佘蹤影，她會跟最佳拍檔林峯，重演《使徒行者》經典一幕，阿佘的釘姐仿如唔識老，而林峯再扮爆seed，卻因為髮線問題有點失色，中年感滿滿，不過網民仍然期待他們再次合作。

其實林峯同阿佘好合襯。（影片截圖）

內地新綜藝《我們的客棧》，新一集請了佘詩曼及林峯當嘉賓，原來二人已經試過4次演出情侶，而在節目中，二人要重演經典劇集《使徒行者》的情節，阿佘和林峯也是黑色皮褸上陣，對比起9年前，二人演技更加精湛，而阿佘仿如吃了防腐劑，外貌上沒有太大改變，重現了爽朗可愛的釘姐，相反林峯的爆seed就少了當年的衝勁，而且他的髮線亦跟昔日有點不同，雖然有少許瑕疵，但觀眾已經收貨，期待他們的演出。

下圖有佘詩曼靚相：