佘詩曼再演釘姐不老傳說 林峯中年爆seed新髮型累事
撰文：陳浩賢
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近年長駐內地發展的佘詩曼，除了拍劇外，更是綜藝節目常客，繼在《無限超越班》獲得好評外，近日播出的新綜藝《我們的客棧》，再次見到阿佘蹤影，她會跟最佳拍檔林峯，重演《使徒行者》經典一幕，阿佘的釘姐仿如唔識老，而林峯再扮爆seed，卻因為髮線問題有點失色，中年感滿滿，不過網民仍然期待他們再次合作。
內地新綜藝《我們的客棧》，新一集請了佘詩曼及林峯當嘉賓，原來二人已經試過4次演出情侶，而在節目中，二人要重演經典劇集《使徒行者》的情節，阿佘和林峯也是黑色皮褸上陣，對比起9年前，二人演技更加精湛，而阿佘仿如吃了防腐劑，外貌上沒有太大改變，重現了爽朗可愛的釘姐，相反林峯的爆seed就少了當年的衝勁，而且他的髮線亦跟昔日有點不同，雖然有少許瑕疵，但觀眾已經收貨，期待他們的演出。
下圖有佘詩曼靚相：
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梁朝偉為拍攝《風再起時》苦練彈鋼琴，到底過程有幾艱辛？
據知梁朝偉每天早上8點到鋼琴老師家裡練習，從開始站在老師旁細心聆聽，由琴鍵開始認識鋼琴，到後來自己可以上手練習，每日練習的時數更是驚人，而太太劉嘉玲亦有說話要嘉許偉仔。
《風再起時》戲名有特別寓意，是給香港的一封情書？
怎樣令港產片再度興盛，是翁子光的心願。而戲名《風再起時》，其實也代表了翁導對香港電影的寄語。當日梁朝偉願意接拍《風再起時》，也是因為他對香港電影的感情，他是很重感情、很敏感細膩的人。