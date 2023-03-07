蔡天鳳案｜五姐曾拍片介紹Abby豪華衣帽間　網民慨嘆容易招人妒忌

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）上月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，震驚全港。此事引起網民極大反應，當中大部分都為蔡天鳳感到可惜，更紛紛湧到其媽媽「五姐」和蔡天鳳本人的抖音帳戶留言，大讚Abby為人心地善良，性格溫婉有禮，和藹可親，她的離世除了令親友深感難過痛心，大批網民亦都感到十分不捨和惋惜。

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）的肢解烹屍案震驚各界。（IG：@xxabbyc）

點撃下圖睇Abby生前最後一個IG post以及她的照片：

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其中有網民留五姐抖音其中一條片上留言，該片是五姐拍攝大女兒（蔡天鳳）的五百多呎的獨立衣帽間，裡面包含各種名牌服飾、手袋和手飾等等，就連房產證也被拍攝入鏡。網民留言指：「我記得曾老曾經說過有些人是不能晒有些東西的容易招來不好的，願逝者安息」、「真正真心祝福的少，多數是羡慕妒忌的」等等，都對蔡天鳳感到非常可惜。

五姐曾拍片導覽蔡天鳳的衣帽間。（五姐＠抖音）

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點撃下圖睇Abby Choi奢華生活：

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Abby與老公及四名子女：

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