梁芷珮與鯨魚屍體合照遭網民質疑「笑咩呢？」　急刪相平息風波

「旅遊達人」梁芷珮早前同老公帶埋兩子女Duncan同Kasey走訪大半個非洲，拍攝《非洲潮什麼》，最近再出發，孖老公遠赴南極拍攝新旅遊特輯，怎料因為一張在鯨魚屍體面前笑住影合照，竟遭網民狙擊鬧爆，她即刪走照片平息風波。

梁芷珮早前帶子女走訪大半個非洲。（IG@imchristyleung）

梁芷珮寫道：「係鯨魚…嘅屍體呀！擱淺左2個月左右，真係第一次咁樣睇到鯨魚咋。」有網民質疑梁芷珮為何會笑住影，留言：「其實點解要咁開心仲笑得出」、「笑咩呢？」、「真是不應該笑住影 」、「😢very sad」等。

梁芷珮準備入南極，天氣超好！（IG@imchristyleung）

遇見鯨魚屍地合照，梁芷珮因為笑晒口自動刪相。（IG@imchristyleung）

面對負面抨擊，梁芷珮隔天便刪掉相片，再留言：「都係想比大家睇吓我見到嘅嘢，如果笑容上引起大家關注，我都係deleted返自己張相好了🙏🏻」。不過，亦有好多網民覺得沒有問題，「點解反應咁大，自然界既生死乃是自然現象，是生態的一部分，亦為其他生物帶來食物得以維生，主持都無咩必要用傷感既情緒處理吖」、「根據你嘅邏輯, 見到恐龍骨咪要喊出嚟」、「鬧嘅人下次食和牛，食海鮮記住要喊呀！真係唔知乜 concept」、「如果christy 喊住影，又會比啲批評魔人話佢假，算啦，反而我要多謝christy分享所見所聞」等。