佘詩曼媽媽親自下廚宴客曝光西貢豪宅　文雪兒：佘媽私房菜無得輸

剛剛在本月初過了63歲生日的文雪兒，大女張筠（Christy）在去年5月誕下一子，而細女袁萃（Jennifer）早前亦一索得男，兩年抱兩孫的文雪兒榮升婆婆，非常幸福。在圈中人緣甚廣的文雪兒，除了繼續拍劇之外，閒時亦會相約好友聚會，日前她就作客佘詩曼媽媽屋企，她在IG曬出一系列靚相，並寫道：「佘媽私房菜~無得輸，為Peter預祝生日快樂，我又切蛋糕啦，真開心！」



非常熱鬧！（IG@candymancandy）

相中所見，眾人齊聚佘媽媽家中，除了文雪兒之外，還有呂有慧、蘇淑萍、金興賢等，場面熱鬧。為了招呼一班好友，佘媽媽更親自下廚，炮製了不少美食，清蒸魷魚、紅燒魚、燜鮑魚、紅燒肉等等，菜色非常豐盛。已經息影多年的呂有慧及金興賢亦難得露面，現年67歲的呂有慧身穿桃紅色褸，面色紅潤，氣質出眾，而金興賢亦已轉行做高爾夫球教練，見他笑容滿面，精神相當不錯！

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佘詩曼不時都會陪媽媽出席聚會。（IG@candymancandy）

雖然大廚佘媽媽本人沒有出鏡，但佘詩曼就同幾位長輩親切合照。其實佘詩曼不時都會陪媽媽出席聚會，但她在宴會中都表現低調，從不搶風頭，大方合照，孝順又識大體，難怪一班長輩都十分喜歡她！近年積極在內地發展的佘詩曼，人氣及身價一直高企，劇集、電影及品牌代言不斷，吸金力極強。一向鍾意買樓保值的佘詩曼，據知她在香港坐擁4個物業，市值合計近1.5億元，當中她在2015年以約3500萬購入西貢南山村的相連獨立屋，一棟送給媽媽，一棟是自住，估計現時物業市值已經翻倍！