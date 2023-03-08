木村拓哉驚傳4月離婚內幕曝光　工藤靜香親回傳聞答案可圈可點

現年50歲的日劇天王木村拓哉，於2000年與同是歌手的工藤靜香奉子成婚，先後誕下2名女兒心美及光希，兩人多年來一直十分恩愛，一家四口生活幸福美滿。然而因為工藤靜一直得不到木村粉絲的歡心，所以以往不時傳出婚變。今年是他們結婚的第23年，早前就又再傳出兩人婚變的消息，甚至有指二人將會於下月木村拓哉主演的新劇開播前宣布離婚。

木村早前驚傳離婚。(劇照)

據資深媒體人透露，這次木村拓哉與工藤靜香的離婚傳言疑似從業界人士的對話流出，其後謠言越滾越大，終傳到媒體報道出來。據悉，爆料木村拓哉離婚的源頭是富士電視台裡的人員，由於木村為了宣傳電影《THE LEGEND & BUTTERFLY》常上節目宣傳，加上正在演出電視台新劇《風間公親-教場0-》，常與電視台人員有接觸，有資深媒體人就推測，可能是木村向熟識的電視台人員透露了某種『現狀』也說不定」。另外，電視台人員與木村所屬的經理人公司Johnny事務所有交情的人物也頗多，說不定是收到某些相關情報或消息。

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今次除了有指爆料源頭傳出是電視台相關人士，據日媒報道，工藤靜香最近經常與前男友樂隊X JAPAN隊長YOSHIKI見面，二人於去年除夕亮相《紅白歌唱大賽》，在後台重遇對方，亦成了工藤靜香與木村的離婚導火線。工藤靜香與YOSHIKI在IG上的互動亦引起關注，她的IG原本只追蹤老公木村拓哉，以及2個女兒木村心美、木村光希共3人，但她在2022年11月被發現追蹤前任YOSHIKI，不過她維持數十分鐘後就秒退追蹤。

X Japan - YOSHIKI。（網上圖片）

早前工藤靜香被日媒《FRIDAY》問到婚變傳聞時，她對傳聞不置可否，更笑著回應：「大家可以隨便寫，我覺得這不是一個值得來問的話題，我沒什麼可以回答，亦不會回答。」然而她卻並未有否認婚變傳聞，答得可圈可點，不禁令人猜疑事實的真相。

工藤靜香最新素顏靚相。(工藤靜香ig)

木村心美不同於妹妹，選擇了音樂界。（instagram@cocomi）

木村光希完美繼承父母的優點。（Instagram@koki）

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