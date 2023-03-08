無綫女主持賴彥妤採訪方力申惹網民狂轟唔用腦：冇冒犯之意

早前方力申勇敢認愛承認跟韓國邪教性侵受害者Maple拍拖，其支持女友的態度被網民力讚。日前無綫《娛樂新聞台》女主持賴彥妤在公開活動時採訪方力申問：「有冇諗過情侶檔接Job？」隨即引發大批網民狂批她冇腦，直指其提問是對遭受性侵害受害者毫不尊重。

Vivienna被網民轟唔用腦問問題，她感到無奈。（葉志明攝）

今日（8/3）賴彥妤（Vivienna）現身電視城出席無綫節目《LAW霸女神》錄影時，就事件接受《香港01》訪問時說：「其實事後我都有睇到大嘅對我嘅留言，自己唔開心就一定有。而小方本身都有同我哋一齊做呢個節目，當時我哋錄節目嘅時候，佢仲未公開拍拖，到佢公開戀情之後，我係好戥佢高興，所以做訪問嘅時候，我係完全冇冒犯之意及唔專重佢。」

今日賴彥妤現身電視城出席無綫節目《LAW霸女神》錄影。（葉志明攝）

Vivienna續說：「其實事後我都有搵小方傾返呢件事，佢話佢當日係冇黑面，只係一場誤會嚟。（當日有其他媒體都有問你相關問題！）其實當日我係有聽到有人問小方同一條問題，但到我問嘅時候，大家嘅反應係有少少唔同。而當時小方表現冇抗拒，所以我先再追問。（網民話你成日發夢！）首先我會繼續做足啲工課，繼續諗一啲唔同嘅問題。不過我都明，而家我行出嚟，都會變成問題，所以我而家係問題Vivi啦！」