東張西望｜事主投訴聽到高頻聲被騷擾　疑是樓上單位報復行為

今日（9日）的《東張西望》講到沙田新翠邨一個居民李生投訴長期被噪音騷擾，由年初開始不停被不同的聲音騷擾，而且噪音影響愈來愈嚴重。

沙田新翠邨一個居民李生投訴長期被噪音騷擾。(節目截圖)

李生表示噪音令到他耳朵嗡嗡作響，而且十分刺耳，似是一些高頻的聲響，李生懷疑聲音與樓上住戶有關。因為他早前曾投訴樓上有關噪音的問題，所以認為是樓上住戶利用儀器報復，李生曾到樓上住戶查看，發現他家的地板裂開，用膠紙貼著地板，所以他十分肯定的說：「我好肯定佢應該係用咗呢啲儀器，而張床佢搬咗出嚟，就係為咗方便佢對住我瞓覺嘅位置使用呢部儀器。」

李生表示噪音令到他耳朵嗡嗡作響。(節目截圖)

之後李生再次說十分肯定是樓上引致，李生帶《東張西望》主持貓仔到他的家研究，李生一回到家便說話十分細聲，貓仔問：「下午呢段時間都有問題？」李生則指：「唔好晤住，等一陣睇睇效果。」李生來回家中聽那一個方位有聲音，突然間李生指著天花板煞有介事地表示有聲音，李生更問貓仔剛才有沒有聽到聲音，李生在家中加了不少隔音棉嘗試隔絕噪音。李生要求帶《東張西望》主持到樓下做訪問，避免樓上聽到。

之後李生再次說十分肯定是樓上引致。(節目截圖)

《東張西望》向屋邨辦事處查詢，辦事處回覆指曾收過反映，但未有發現有噪音出現的情況，而其他住戶亦未見有反映有噪音出現。