周汶錡分享當法國人妻福利 有件事好多法國情侶要做5分鐘以上

現年48歲的名模周汶錡（Kathy）於2012年與法籍老公Julien結婚，並先後誕下兩名混血寶貝仔仔Avner及Jacques。婚後的周汶錡專心相夫教子，亦不時在社交平台分享溫馨家庭生活，日前她作客無綫（TVB）節目《搵鬼做情人》時就大談夫妻間的相處之道，更罕有談及自己的接吻技巧。



48歲的名模周汶錡於2012年與法籍老公Julien結婚。（IG圖片）

周汶錡指老公是典型的法國人，堅持着皮鞋，亦從不會穿拖鞋，又因為自由奔放的關係習慣裸睡。愛好自由的性格就令他不喜歡被問長問短，周汶錡大爆曾被老公嫌囉嗦：「中國典型女仔好鍾意管，好多嘢都會問，佢會覺得點解你咁多嘢問。佢試過話我，『其實你唔需要一個阿媽嘅方法問我』。可能佢俾媽咪管得多，所以叫我唔好好似媽咪咁管佢，當然會唔開心，但我會去聆聽，尤其情侶對得多，啲問題會愈嚟愈多，會囉嗦，我抽離一下係會舒服啲。」

周汶錡指老公是典型的法國人，因為自由奔放的關係習慣裸睡。（影片截圖）

Kathy不時在社交平台分享家庭生活。（IG/@kathychow520）

周汶錡坦言以前非常保守，認為自己不會愛上外國人，覺得中國人與外國人的思想以及文化很難配合，最終卻因緣份令二人走在一起。主持謝茜嘉講到，外界一般認為法國人較浪漫、直接和開放，隨街擁吻亦是很常見，周汶錡表示只是因為文化上的差異：「法國人咁多年文化，男女關係上面、拍拖呀，喺街上面係有好多情侶會濕吻，我哋睇緊景點時，隔離可能有人錫錫錫咁，可能會錫5至10分鐘㗎可以。」至於周汶錡的接吻技巧又是否配得上法國人妻的級別呢？她就怕醜兼面紅表示：「我都唔知配唔配得上嘅，冇所謂啦，每個人親吻都有技巧㗎啦...其實唔係講技巧嘅，講感覺囉。」

她罕有談及自己的接吻技巧。（影片截圖）