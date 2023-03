Simon Ma專訪| 創「小龍馬」助大眾融入藝術　下一步或將對話太空

Simon Ma,馬興文,香港著名跨界藝術家,擅長繪畫、雕塑、聲音、影像、設計,7歲師從寫意畫大師範子登。13歲獨自一人到英國留學,1997年畢業於英國倫敦大學的Bartlett學院,其後回到上海工作。特殊的背景令他汲取中西文化,擁有廣闊的眼界與世界觀,從而滲透到作品中,與世界交流:「你的藝術可唔可以滲透到唔同國家嘅人,令到佢鍾意你,會收藏你的作品之外,可以同你搵到個共鳴。」



Simon由香港到英國,再回到上海,發現內地二十年發展迅速,在八、九年前開始創作馬,以不同手法、顏色、材料或思維模式重新演繹心目中的馬。(梁碧玲攝)

小龍馬代表中華傳統龍馬精神 帶動小朋友參與藝術創作

是次Simon創作的「小龍馬環遊世界」重磅登錄上海,在逾38000呎的空間展覽。「龍」代表天,「馬」代表地,「龍馬」是故宮《獸譜》中記載的八大神獸之一,是天地合一的吉祥物,也是天地之氣的融合,代表著中華傳統文化的龍馬精神,是仁愛與共融的象徵。小龍馬是Q版「龍馬」,是龍頭馬身的守護天使,擁有力量與智慧,同時追求和平,崇尚自然,帶著愛、和平與希望的使命來到人間,為世界傳遞正能量。

訪問在Simon位於上海的工作室進行,足足有三層樓之大,每個區域風格各異,擺滿他不同作品,第一感覺就是色彩豐富,充滿童趣之餘又不乏藝術性。一提起小龍馬,Simon就滿臉笑意,大談箇中意義:「我覺得今次應該返翻國際,因為開返關,所以今次做了呢個小龍馬環遊世界,希望唔係淨係我去展覽,係可以帶埋更多的細路仔一齊展覽,好開心以玩的狀態同大家一齊,唔需要咁serious(嚴肅)。今次係一個好新的突破,成個展覽好潮,好多隻小龍馬之外,係好多顏色,同埋好多巨型的小龍馬,所以今次係完全打破咗一種藝術展同個展覽的界限,其實一個藝術展係可以完全突破,唔係一個白色牆放幾幅畫,係可以有音樂。」

藉小龍馬拉近大眾與藝術距離 真正將藝術融入生活

Simon特別製作了純白色的小龍馬,目的就是為了讓大家參與藝術創作。目前已有超過4000來自世界各地的人為小龍馬增色添彩,Simon也從中受到不少啟發:「嗰啲細路仔的想象力好大,我覺得好有意思係佢哋可以將佢哋自己心入邊的嘢畫出來,我覺得呢樣嘢已經贏咗,其實呢種就係一種交流,冇一種隔膜。」

小朋友與家長都參與到小龍馬創作中。(梁碧玲攝)

隨著時代的發展,愈來愈多人喜愛藝術,但如何真正將藝術融入生活,似乎是一個問題。剛好,Simon的無數隻小龍馬正在拉近大眾與藝術的距離,並逐步滲透:「我覺得小龍馬唔止係國際,佢有好多部分係可以involve(涉及)唔同年紀的人,我哋試過老人家,好work,喺香港啲婆婆最老87歲,眼濕濕同我講呢世人第一次畫畫,同埋佢會覺得畫係立體同平面度好唔同」;又好似他前不久去到醫院與小朋友一起畫小龍馬:「嗰啲細路仔真係肌肉萎縮,殘疾得好犀利,嗰下你好想幫佢哋,但點幫呢?可能其實藝術可以療愈到佢哋」;甚至是監獄:「開頭我都有啲depress(沮喪),啲𡃁仔有黑社會、賣毒品(案底)等等,但後邊傾下傾下,發現佢哋都好鍾意藝術,好想搵新的路,點樣重獲人生,我同懲教處都希望幫佢哋long term(長遠)啲,希望做一啲programme(項目)可以令到啲細路仔真係走返條正路,搵到佢自己人生的顏色。所以我哋今次小龍馬慈善基金,同埋小龍馬未來的藝術學院,我覺得係一個好大使命,無論有冇錢都好,或者係一個正常或者唔正常的細路仔都好,可以經過藝術去療愈,搵到自己的社會價值。」

對於尋找靈感,Simon說:「首先我會瞓覺瞓足,第二,我成日都會去好多大自然的地方搵靈感,因為我覺得一個人一定要靜,好purify(純淨),先搵到個靈感,同埋我唔會畀自己有好多限制。」(梁碧玲攝)

望將小龍馬打造為國際品牌 驚爆下個project或將對話太空

放眼國際,很多品牌都同「馬」有關,包括Hermès、Gucci、Ferrari等,Simon也有意將小龍馬打造為一個城市名片,並走向國際:「小龍馬慢慢做緊自己的brand,香港上到國際的brand唔多,或者國內都唔多。如果我哋有一個IP係標榜香港人,我都希望攞到國際性的認可,做到比較高端些,就唔係話每個人都可以收藏到,但佢可以參與,小龍馬的概念唔係以賣為主,唔想做到咁商業。」

Simon同Ferrari合作作品。(梁碧玲攝)

在藝術領域多年,Simon已同不少大型品牌合作過,但他仍不止步於此,希望做一些飛機或者好有挑戰的項目:「其實我後邊有一個project(項目)可能希望同太空有關,會同太空對話。因為我覺得人生係充滿好多code(符號)、matrix(矩陣),你都需要號碼,我創作一個新的project係用好多新的語言去溝通,你需要去拆嗰啲matrix,先入到我展覽,我想做一啲好玩的東西。」

Simon在之前的展覽中簡單製作了一下小龍馬的NFT,在他看來,如何做、和誰做、是否只為錢做,又或者做出來可以同年輕人有一個互動等,這些都很重要。(梁碧玲攝)

強調藝術應參與、共融 推崇仁義禮智信善

整個訪問中,Simon多次強調藝術應該「參與」、「共融」、「分享」、「幫助」,通過舉辦不同的藝術活動,見到大家的積極反饋,令他愈發有信心做下去:「我覺得真係幫到一啲人之外,可以將藝術滲透落去。」接下來,Simon希望籌備小龍馬藝術學院,可以用藝術幫到香港更多的小朋友:「其實龍馬係代表共融和分享。共融唔係mix,harmony才是融埋一齊,參與同埋變作力量, 係需要時間的。今次25個國家,下一次就40個國家,一步一步行緊嚟的時候,先至真正將中國傳統的龍馬精神發揮得淋漓盡致。」

作為一位跨界藝術家,Simon認為「跨界」就是無界限:「唔一定淨係國畫、油畫或者雕塑,最緊要你可以將啲嘢融合埋一齊、靚之外,可以影響到人哋。」他續指道:「其實藝術係一種感受,所以我好鍾意同啲開心嘅嘢一齊,佢會影響到我開心。今次我哋會推廣仁、義、禮、智、信、善,會令好多人發現其實小龍馬唔係淨係好cute(可愛),我想擁有佢咁簡單,更重要係promote(推廣)緊我哋而家後生仔應該要有的一種尊重,你唔尊重人、冇禮貌、冇善心的時候,人哋邊會尊重你?另一方面,你覺得you are somebody, but you really nobody, I also feel I’m nobody(你覺得你是大人物,但實際你無足輕重,我自覺也無足輕重), 咁樣我先至可以將跟多人擺埋一齊。」