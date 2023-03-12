Simon Ma專訪| 創「小龍馬」助大眾融入藝術　下一步或將對話太空

Simon Ma，馬興文，香港著名跨界藝術家，擅長繪畫、雕塑、聲音、影像、設計，7歲師從寫意畫大師範子登。13歲獨自一人到英國留學，1997年畢業於英國倫敦大學的Bartlett學院，其後回到上海工作。特殊的背景令他汲取中西文化，擁有廣闊的眼界與世界觀，從而滲透到作品中，與世界交流：「你的藝術可唔可以滲透到唔同國家嘅人，令到佢鍾意你，會收藏你的作品之外，可以同你搵到個共鳴。」



Simon由香港到英國，再回到上海，發現內地二十年發展迅速，在八、九年前開始創作馬，以不同手法、顏色、材料或思維模式重新演繹心目中的馬。（梁碧玲攝）

小龍馬代表中華傳統龍馬精神 帶動小朋友參與藝術創作

是次Simon創作的「小龍馬環遊世界」重磅登錄上海，在逾38000呎的空間展覽。「龍」代表天，「馬」代表地，「龍馬」是故宮《獸譜》中記載的八大神獸之一，是天地合一的吉祥物，也是天地之氣的融合，代表著中華傳統文化的龍馬精神，是仁愛與共融的象徵。小龍馬是Q版「龍馬」，是龍頭馬身的守護天使，擁有力量與智慧，同時追求和平，崇尚自然，帶著愛、和平與希望的使命來到人間，為世界傳遞正能量。

訪問在Simon位於上海的工作室進行，足足有三層樓之大，每個區域風格各異，擺滿他不同作品，第一感覺就是色彩豐富，充滿童趣之餘又不乏藝術性。一提起小龍馬，Simon就滿臉笑意，大談箇中意義：「我覺得今次應該返翻國際，因為開返關，所以今次做了呢個小龍馬環遊世界，希望唔係淨係我去展覽，係可以帶埋更多的細路仔一齊展覽，好開心以玩的狀態同大家一齊，唔需要咁serious（嚴肅）。今次係一個好新的突破，成個展覽好潮，好多隻小龍馬之外，係好多顏色，同埋好多巨型的小龍馬，所以今次係完全打破咗一種藝術展同個展覽的界限，其實一個藝術展係可以完全突破，唔係一個白色牆放幾幅畫，係可以有音樂。」

藉小龍馬拉近大眾與藝術距離 真正將藝術融入生活

Simon特別製作了純白色的小龍馬，目的就是為了讓大家參與藝術創作。目前已有超過4000來自世界各地的人為小龍馬增色添彩，Simon也從中受到不少啟發：「嗰啲細路仔的想象力好大，我覺得好有意思係佢哋可以將佢哋自己心入邊的嘢畫出來，我覺得呢樣嘢已經贏咗，其實呢種就係一種交流，冇一種隔膜。」

小朋友與家長都參與到小龍馬創作中。（梁碧玲攝）

隨著時代的發展，愈來愈多人喜愛藝術，但如何真正將藝術融入生活，似乎是一個問題。剛好，Simon的無數隻小龍馬正在拉近大眾與藝術的距離，並逐步滲透：「我覺得小龍馬唔止係國際，佢有好多部分係可以involve（涉及）唔同年紀的人，我哋試過老人家，好work，喺香港啲婆婆最老87歲，眼濕濕同我講呢世人第一次畫畫，同埋佢會覺得畫係立體同平面度好唔同」；又好似他前不久去到醫院與小朋友一起畫小龍馬：「嗰啲細路仔真係肌肉萎縮，殘疾得好犀利，嗰下你好想幫佢哋，但點幫呢？可能其實藝術可以療愈到佢哋」；甚至是監獄：「開頭我都有啲depress（沮喪），啲𡃁仔有黑社會、賣毒品（案底）等等，但後邊傾下傾下，發現佢哋都好鍾意藝術，好想搵新的路，點樣重獲人生，我同懲教處都希望幫佢哋long term（長遠）啲，希望做一啲programme（項目）可以令到啲細路仔真係走返條正路，搵到佢自己人生的顏色。所以我哋今次小龍馬慈善基金，同埋小龍馬未來的藝術學院，我覺得係一個好大使命，無論有冇錢都好，或者係一個正常或者唔正常的細路仔都好，可以經過藝術去療愈，搵到自己的社會價值。」

對於尋找靈感，Simon說：「首先我會瞓覺瞓足，第二，我成日都會去好多大自然的地方搵靈感，因為我覺得一個人一定要靜，好purify（純淨），先搵到個靈感，同埋我唔會畀自己有好多限制。」（梁碧玲攝）

望將小龍馬打造為國際品牌 驚爆下個project或將對話太空

放眼國際，很多品牌都同「馬」有關，包括Hermès、Gucci、Ferrari等，Simon也有意將小龍馬打造為一個城市名片，並走向國際：「小龍馬慢慢做緊自己的brand，香港上到國際的brand唔多，或者國內都唔多。如果我哋有一個IP係標榜香港人，我都希望攞到國際性的認可，做到比較高端些，就唔係話每個人都可以收藏到，但佢可以參與，小龍馬的概念唔係以賣為主，唔想做到咁商業。」

Simon同Ferrari合作作品。（梁碧玲攝）

在藝術領域多年，Simon已同不少大型品牌合作過，但他仍不止步於此，希望做一些飛機或者好有挑戰的項目：「其實我後邊有一個project（項目）可能希望同太空有關，會同太空對話。因為我覺得人生係充滿好多code（符號）、matrix（矩陣），你都需要號碼，我創作一個新的project係用好多新的語言去溝通，你需要去拆嗰啲matrix，先入到我展覽，我想做一啲好玩的東西。」

Simon在之前的展覽中簡單製作了一下小龍馬的NFT，在他看來，如何做、和誰做、是否只為錢做，又或者做出來可以同年輕人有一個互動等，這些都很重要。（梁碧玲攝）

強調藝術應參與、共融 推崇仁義禮智信善

整個訪問中，Simon多次強調藝術應該「參與」、「共融」、「分享」、「幫助」，通過舉辦不同的藝術活動，見到大家的積極反饋，令他愈發有信心做下去：「我覺得真係幫到一啲人之外，可以將藝術滲透落去。」接下來，Simon希望籌備小龍馬藝術學院，可以用藝術幫到香港更多的小朋友：「其實龍馬係代表共融和分享。共融唔係mix，harmony才是融埋一齊，參與同埋變作力量， 係需要時間的。今次25個國家，下一次就40個國家，一步一步行緊嚟的時候，先至真正將中國傳統的龍馬精神發揮得淋漓盡致。」

作為一位跨界藝術家，Simon認為「跨界」就是無界限：「唔一定淨係國畫、油畫或者雕塑，最緊要你可以將啲嘢融合埋一齊、靚之外，可以影響到人哋。」他續指道：「其實藝術係一種感受，所以我好鍾意同啲開心嘅嘢一齊，佢會影響到我開心。今次我哋會推廣仁、義、禮、智、信、善，會令好多人發現其實小龍馬唔係淨係好cute（可愛），我想擁有佢咁簡單，更重要係promote（推廣）緊我哋而家後生仔應該要有的一種尊重，你唔尊重人、冇禮貌、冇善心的時候，人哋邊會尊重你？另一方面，你覺得you are somebody, but you really nobody, I also feel I’m nobody（你覺得你是大人物，但實際你無足輕重，我自覺也無足輕重）, 咁樣我先至可以將跟多人擺埋一齊。」