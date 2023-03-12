陳自瑤13年前與粉絲親切合照氣質出眾　素顏出鏡靦腆笑容超清純

現年41歲的陳自瑤（Yoyo）雖然已是一女之母，但保養得宜的她仍Keep住童顏，身形更是Fit到爆！日前有網民在社交平台分享了一張十幾年前在商場偶遇Yoyo時影低的珍貴合照：「在美麗華廣場遇到TVB的陳自瑤Yoyo，本人素顏超級美超級正超級瘦瘦瘦瘦！當時我和朋友從扶梯下去，她一個人從扶梯上來，整個扶梯就我們三個，一眼就看到一個美女覺得好美，氣質好好，而且素顏沒化妝，再仔細一看是Yoyo，TVB老粉必須認識啊！」



Yoyo依然好Fit！（IG@chenchiyiu）

該網民透露當年是2010年，沒有美顏相機，所以這張相絕對記錄了Yoyo最真實的一面。相中所見，Yoyo披着藍色圍巾，對着鏡頭靦腆地笑，雖然不施粉黛，但超清純樣貌仍令人眼前一亮：「本人是真的比鏡頭裏好看太多了，很清純很文靜的感覺，她連口紅都沒塗，眉毛都沒化，看到明星本人才能發現跟普通人真的有壁壘。」

雖然Yoyo素顏出鏡，但超清純樣貌仍令人眼前一亮。（小紅書圖片）

Yoyo早在千禧年以模特兒身份入行。（連登討論區）

Yoyo早在千禧年以模特兒身份入行，憑女神級外貌及長腿好身材廣告工作不斷，其後再跳入電視圈，近年更愈戰愈勇，擔正劇集女主角。即使已經是十幾年前的舊照，但現時的Yoyo與當年相比顏值完全冇跌Watt，更增添幾分女人味，狀態大勇！