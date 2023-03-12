郭可盈林文龍慶祝結婚19周年公開相處之道　曾歷出軌風波依然恩愛

郭可盈與林文龍於2004年結婚，婚後兩人育有一名寶貝女兒林天若，郭可盈自從做了媽咪後，便成為全職媽媽，主力照顧家庭相夫教女，做老公背後的女人，一家三口生活幸福。雖然郭可盈近年鮮有公開露面，但她不時都會更新社交網同大家分享她的近況以及一家人的生活點滴。昨日她就post了她和老公慶祝結婚周年的靚相，原來今年已是兩人結婚19周年，至今依然恩愛如昔。不過夫妻倆並未有趁機享受二人世界，而是帶同囡囡以及媽媽一同慶祝。

郭可盈與老公林文龍及囡囡一家三口。(郭可盈ig)

郭可盈留言寫道：「❤️❤️結婚19週年～水晶婚💎謝謝親愛的媽媽送給我們這份心意禮物💝最重要的兩句說話「相知相愛、天長地久」👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻我倆會銘記於心！LOVE YOU MUM❤️❤️ #父母名言 #幸福格言 #愛是永恆 #比翼鳥」公開了與老公多年來的夫妻恩愛相處之道。

點擊睇兩人慶祝結婚19周年靚相：

+ 3

其實郭可盈與林文龍的婚姻路上並非一帆風順，在兩人結婚5年後，曾有傳在內地拍劇的林文龍敵不過引誘，出軌內地演員董維嘉，當時這段緋聞更是鬧得滿城風雨，但郭可盈卻選擇陪伴老公出來開記者招待會否認有關傳聞，並力證老公被人敲詐勒索，公開表示自己百分百相信老公。

兩人早前在與黃一山合照時更全程手拖手。（微博@黃一山）