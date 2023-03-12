杜如風減20磅拍《解風東京》 9年冇拖拍想擇偶：眼耳口鼻齊都可以

由郭偉亮 (Eric)、師兄劉浩龍、陳欣茵和陳若思主持的J2節《鋪鋪 Poker》，昨晚（11日）一集請來兩位嘉賓，分別是近日在 J2 推出熱播旅遊節目《解風東京》的杜如風；另一位是在剛播完劇集《新四十二章》中有破格演出的糖妹（黃山怡）。

杜如風素有「世一港女」稱號，經歷 3 年疫情，早前她再次踏足日本，為 J2 拍攝旅遊節目《解風東京》。她形容落機一刻猶如返到屋企一樣：「一出機場就大叫『ただいま』(ta-da-i-ma )(我返嚟喇)。」就知她有多愛日本。今趟杜如風應 Eric 同師兄邀請出席《鋪鋪Poker》，講起淵源三人相識超過 20 年。論資排輩兩位男仕都要叫杜如風一聲「風姐」。

Eric 同師兄請來杜如風同糖妹做嘉賓。

杜如風主持的《解風東京》播出一周大受歡迎，每集都有購物環節。

Eric 爆「風姐」三大「惡行」被唾棄

節目開始 Eric 毫不客氣，率先爆杜如風的黑材料：「倫仔(杜如風)其實呢 15 年所有人都放棄咗佢，佢係一個冇責任感、淨係顧住玩、從來唔守時嘅人，約佢今日可能第二日先到，好離譜。」不過令 Eric 震驚的是，今日的杜如風已變得事業心重，有規律及準時，杜如風解釋原因：「我冇遲到幾年喇，係喺我開始冇乜嘢做嘅時候，覺得自己係咪應該做返好啲個人呢，而家我有早到㗎。」獲得在場的人讚賞。

杜如風接受訪問時講到「倫仔」一名的由來：「花名嚟，我英文名叫 Helen，即係海倫個倫，所以叫『倫仔』。嚟緊再《解風》第二度，而家諗緊。之前代理過日本甘酒，不過因為疫情太犀利，所以冇再續約。暫時事業心擺咗喺拍旅遊節目，今次減咗 20 磅去拍，先做好節目再睇機緣。」

Eric、師兄同杜如風超過 20 年。

今集尾聲糖妹問起杜如風將來結婚，有否打算生小朋友，一旁的 Eric 搶答：「我諗做佢(杜如風) 嘅小朋友都唔想出世。」難得杜如風和應：「都幾大鑊㗎」。不過師兄話又未必，爆好友 Yumiko (鄭希怡) 結婚前視小朋友為天敵，務必要整喊身邊細路為己任，想不到她會選擇生兒育女，照顧女兒「梁浸浸」無微不至。

Eric 對杜如風的改變以「震驚」來形容。

師兄爆已為人母的好友 Yumiko,曾經很討厭小朋友。

另外，上星期四晚上 10 點，杜如風在 IG 的 J2 channel 開 live，宣傳她為 J2 主持的節目《解風東京》。網民除留言同杜如風打招呼之外，都支持她再有節目推出，好多網民留言話「正到冇朋友」；亦有網民指她似歌手衛蘭，不過杜如風講笑表示：「其實我覺得有啲似邵音音嘅。」

擇偶條件：眼耳口鼻齊就可以

之後杜如風展示了一件日本品牌牛仔褸，表示會在下星期五夜晚 10 點的 IG直播送出。好多網民都關心杜如風的感情生活，47歲的她透露：「我都想有拖拍，又冇人追。我想講做咗十幾年旅遊節目，拍攝期間從來都冇艷遇嘅，你話死唔死，係香港已經冇，但無論去到世界邊一個地方，都係冇艷遇嘅，呢件事從來冇都好沮喪，不過算啦靠自己。」她笑言 9 年沒有拍拖，目前要求已經不高，眼耳口鼻齊就可以。

杜如風預告下星期 IG live 會送出手上的牛仔褸。