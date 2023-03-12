Lucas Bravo驚現亞洲電影大獎紅地氈　暴漲30磅男神形象瞬間崩壞

Netflix 的原創愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）早前播出後大受歡迎，劇中飾演型男廚師Gabriel的法國演員 Lucas Bravo亦人氣急升，型男早前更與劇中演員Ashley Park傳出緋聞。

《艾蜜莉在巴黎》劇中飾演型男廚師Gabriel的法國演員 Lucas Bravo亦人氣急升。（Lucas Bravo圖片）

今日（12日）Lucas Bravo驚現亞洲電影大獎紅地氈，他一出場令人驚訝，與之前他在《Emily in Paris》劇中的型男廚師很大的分別，他的身型暴漲，差不多胖了一個碼，令型男形象瞬間崩壞。

Lucas Bravo驚現亞洲電影大獎紅地氈。(陳順禎 攝)

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