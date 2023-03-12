東張西望｜垃圾屋屋主原來係千萬富翁　家人移民美國30年無再聯絡

今日（12日）的《東張西望》講到大角咀一個露宿於行人隧道一個趙伯伯的故事，其實趙伯伯並非沒有地方住，在他手上其實有3個單位，除了3個單位，趙伯伯還有不少股票在手，可以說財產有過千萬，但他仍然露宿行人隧道。

趙伯伯露宿於大角咀一個行人隧道。(節目截圖)

《東張西望》早前接到投訴指大角咀櫻桃大廈出現垃圾屋，垃圾屋主原來就是露宿行人隧道的趙伯伯，他的家門鎖下鐵鏈，大門虛掩，可以見到屋內的雜物堆積如山，亦有老鼠出沒，而且屋內亦有一陣臭味傳出，令附近的街坊都覺得十分難受。趙伯伯不時會回到櫻桃大廈的單位，現居於櫻桃大廈旁的行人隧道，行人隧道有一半的地方已被雜物霸佔，沿途走進去更有一陣陣的酸臭味。

《東張西望》早前接到投訴指大角咀櫻桃大廈出現垃圾屋。(節目截圖)

趙伯伯每日大部分時間都會留守行人隧道，基本上日常生活都在這裡，節目組拍到趙伯伯會四出執垃圾回來，但又不見他會把垃圾帶回來後分類售出，令到行人隧道愈來愈窄。趙伯伯表示自己在行人隧道生活了一年多，他亦說在行人隧道已經被人多次偷去貴價電話，趙伯伯更形容那些人是：「喺乞兒兜度攞飯食嘅人渣、畜生、禽獸、賤種！日日都摷我啲嘢偷。」於是趙伯伯便囤積更弘的物品讓他們不再來偷東西。

趙伯伯每日大部分時間都會留守行人隧道，基本上日常生活都在這裡。(節目截圖)

趙伯伯之後亦大方承認自己有3個物業在手，分別於大角咀、何文田及沙田，粗略估計趙伯伯的資產有接近1500萬，趙伯伯說出每個單位都有不同的理由及放置了很多雜物所以不能賣出去。除了3個物業外，趙伯伯對股票亦甚有研究，趙伯伯的朋友說：「佢鐘意玩啲細價股，一揸由幾毫子升到幾蚊不等。」趙伯伯亦說以前每年淨收股票利息都有「50萬」，令人匪夷所思為什麼還要住在行人隧道。

趙伯伯之後亦大方承認自己有3個物業在手，分別於大角咀、何文田及沙田，粗略估計趙伯伯的資產有接近1500萬。(節目截圖)

原來趙伯伯投資股票是用媽媽的戶口，而媽媽離世後妹妹把媽媽淨下的戶口都轉到自己帳上，所以趙伯伯現在是一分錢都沒有。被問到家人時，趙伯伯回應：「可以話有，可以話冇啦。」他認為老婆及兒子對不起他，他的兒子及老婆30年前已經移民美國，之後一直無再聯絡，似乎避開趙伯伯，從他的說話當中已經感到他對於人生已經沒有太大的期待。

趙伯伯的兒子及老婆30年前已經移民美國，之後一直音信全無。(節目截圖)

明天（13日）一集《東張西望》將會直撃政府下令清理行人隧道，趙伯伯的家當亦需要被清理。