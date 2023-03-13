隱形戰隊丨鏗少阮浩棕被起底　懂6國語言阿哥係《獎門人》獎老？

無綫熱播劇《隱形戰隊》除主線吸引外，個案角色同樣吸引觀眾正評及注意，今晚（13日）將會結案的「野外活人狩獵」Case，飾演 Big Boss 鏗少的阮浩棕將再有「爆炸性」演出，遭 Shadow（劉佩玥飾） 多番挑釁的他由超冷靜演變至發狂失控一幕，成功演繹出相關心理狀態轉變的應有層次，值得期待。其實自上周五鏗少露出躁狂真面目後，網民已對他投以正評，除了讚演技有進步，更直指鏗少是阮浩棕從演以來最有「記憶點角色」，就連出名要求高的監製 Jazz 亦公開呼籲大家留意阮浩棕演出：「大家記住呢位好演員，鏗少-阮浩棕」。

鏗少表情好兇狠。

出身演藝世家的阮浩棕，最為人熟悉的身份是為香港首位電視女演員梁舜燕的孫兒。 其實阮浩棕學業成績不俗，畢業於喇沙書院及香港科技大學的他，全因修讀了「 音樂與戲劇」課程才決心由銀行界轉向演藝界發展，並於 2014 年透過藝訓班加入無綫，雖然中途曾離港赴北京發展，最終於 2020 年重返無綫，並於回歸後憑《愛‧回家之開心速遞》的「米剛」，及在《我家無難事》中飾演關禮傑年青版而備受關注。對於今次飾演「鏗少」再獲好評，阮浩棕亦有於 IG 報喜謂：「收到好多讚賞嘅訊息」。

Shadow多番挑釁鏗少，令佢由超冷靜演變至發狂失控一幕。

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談到鏗少這個角色，阮浩棕受訪時指最大發揮之處是角色的「純粹邪惡」，並與其真實性格反差很大：「我份人比較靜，情緒唔會好似鏗少咁激動，加上開機之前監製有好詳細咁講解角色嘅背景我聽，幫助我明白同理解，所以就可以好自然地進入鏗少嘅瘋癲狀態。」阮浩棕續指為確保角色手上紋身不易化掉，每次上落妝都很大工程：「有時外景收工，手上面紋身會落得唔乾淨，我特登買咗防曬手袖戴，避免嚇親人。」

對於新劇角色備受關注，阮浩棕坦言開心之餘，亦笑言要澄清兩件事：「網上有資料顯示我哥哥係演員，仲話佢做過《奬門人》嘅奬老，其實我哥哥係圈外人。另外仲有資料話我識法文、韓文、泰文、印尼文等等，其實我只係識兩文三語架咋，好多謝大家咁關注我同我屋企人，我以後會繼續努力。」阮浩棕最後更驚爆鏗少於今晚一集完結後，之後還會「回歸」:「鏗少嘅故事並唔係咁簡單，後面仲會有更瘋狂嘅行為，大家一定要密切留意《隱形戰隊》。」

阮浩棕澄清網上兩個誤傳。（ig@yuenhochungnicholas）

阮浩棕是已故資深藝員梁舜燕孫子，佢否認哥哥（右二）係演員。（網上圖片）